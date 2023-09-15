Çakma Telefonlar ve Sahte iPhone 15'ler: Gerçeğinin 10'da Biri Fiyatına Satılıyorlar

Apple'ın yeni iPhone serisi olan iPhone 15'in fiyatı kullanıcıları şaşırttı. Bu durumda birçok kullanıcı çakma telefonlara yönelmeye başladı. Ancak çakma telefonların güvenli olup olmadığı tartışılıyor. Sahte iPhone 15'ler ve çakma telefonlar hakkında bilgi veren haber.

12 Eylül 2023 tarihinde Apple yeni iPhone serisini kullanıcılar ile buluşturdu. Bununla birlikte birçok kullanıcı yeni iPhone 15'i yakından inceledi ve satın almaya karar verdi. Fakat Apple Store'daki fiyat listesini gördüklerinde biraz morali bozulanlar olabilir. Çünkü iPhone 15 128 GB versiyonu 49 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Kullanıcılar bu fiyatın ardından çok yanlış alternatif çözümlere yöneldi. İşte gerçeğinin 10'da biri fiyatına satılan sahte iPhone 15'ler ve çakma telefon alınır mı sorusunun cevabı…

Gerçeğinden 10 kat ucuz ama güvenli mi? Çakma telefon alınır mı?

Evet çakma telefonlar piyasada tonla geziyor. Her önüne gelen çakma telefon üretiyor veya satıyor desek yeridir. Peki bu cihazların aslı astarı ne? Kim üretiyor? İşte sorulması gereken asıl sorular ile başladık. M Marka ve modelden bağımsız olmak üzere çakma telefonlar taklit ettikleri her modelin neredeyse 10'da bir fiyatına satılıyorlar.

Bugünlerde özellikle Samsung'un amiral gemisi S23 Ultra modeli ve iPhone 15 Pro Max çakma cihaz satıcılarının gözdesi arasında. Fakat bu cihazlar aslında sağlığınızı tehdit ediyor. Bugün Apple üretimi olan ve Apple garantisi bulunan iPhone 12 bile radyasyon sebebiyle bazı ülkelerde yasaklanıyorken herhangi bir üreticisi olmayan, merdiven altı üretimlerle ortaya çıkan çakma telefonlara ne kadar güvenebiliriz?

iPhone 15 çıktı ama iPhone 11 hala alınır mı?

Her elektronik cihaz belirli oranda radyasyon yayar. Bu radyasyon olayına bizler "sar değeri" diyoruz. Bu değer önüne gelenin kolayca ölçebileceği bir radyasyon oranı değil. Özel laboratuvarlarda, işin ehli insanlar tarafından ölçülebilen bir değer. Kısacası bir marka herhangi bir ürününün sar değerini kontrol etmek için laboratuvarlara tonla para ödüyor. Çakma telefonlarda ise bunu soran var mı derseniz hayır.

Gelelim "e bu cihazlar tıpatıp aynı tüm özellikler var neden almayalım ki?" sorusundaki özellik kısmının cevabına. Hayır aslında öyle bir şey yok. Hiçbir replika cihaz Samsung veya iOS arayüzüne sahip değil. Bunlar lisanslı içerikler başkası tarafından alınamaz. Bahsi geçen telefonların menü tasarımları sadece arayüz temaları kullanarak hazırlanıyor. Özellikle iOS olarak satın aldığınız cihaz App Store'a girdiğinizde karşınıza çok eski bir Google Play sürümü çıktığında bunu anlayacaksınız.

Cihazların ekran ve kasa hariç tüm parçaları çok eski ve toptan kiloyla satılan hurda niyetindeki Android cihazlardan yapılıyor. Bu yüzden cihazların işletim sistemleri çok eski ve hiçbir uygulama yüklenmiyor. Bu sebeple paranızı çakma telefon ile çöp etmek yerine gidip bilinen bir markanın orijinal ucuz bir Android cihazını alabilirsiniz. Evet masaya koyduğunuzda bir iPhone 15 kadar havalı durmayacaktır ama sağlığınızı koruyacaktır.