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Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri yapay zeka destekli projeyle TÜBİTAK ödülü aldı

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Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, sürü hayvanlarını yırtıcı hayvanlardan koruması planlanan yapay zeka destekli projesi TÜBİTAK ödülü aldı. Proje, Döner Kanat İHA'nın yapay zeka desteğiyle sürü hayvanlarının korunmasını ve kayıpların önlenmesini hedefliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, sürü hayvanlarını yırtıcı hayvanlardan koruması planlanan yapay zeka destekli projesi TÜBİTAK ödülü aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin projesi, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Gıda ve Tarım Kategorisi'nde birincilik aldı.

Ödül alan proje Döner Kanat İHA'nın yapay zeka desteğiyle, sürü hayvanlarını yırtıcı hayvanlardan koruması ve kayıpların önüne geçilmesi hedeflendiği belirtildi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Ülker'in danışmanlığında, Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu üyelerinden Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Tez, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Öz ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Filiz Cansız'ın "Yapay Zeka Destekli Besici İHA" projesinin 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Gıda ve Tarım Kategorisi'nde birinci olduğu bilgisi paylaşıldı.

BTÜ-ANTARES Takımı Kaptanı Burak Tez, "Otlatıldıkları esnada sürü hayvanlarına, yabani hayvanların saldırı haberlerini sıkça duymaya başladık. Biz de buna çare olabilmek adına Besici İHA'yı tasarladık. Yapay zeka desteği ile görüntü işleme modelini eğiterek yırtıcı hayvanların tespitini sağlıyoruz. 35 metreye kadar görüş mesafesi olan İHA, bir tehlike gördüğü an sürünün rahatsız olmayacağı ancak yabani hayvanı alandan uzaklaştıracak bir sinyal verecek. Bu sayede sürü otlatıldığı sırada İHA havadan hayvanların güvenliğini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Burak Tez aynı zamanda, "İHA, tehlikeyi gördüğü an yırtıcı hayvanı ortamdan uzaklaştırmakla kalmayacak aynı zamanda kullanıcıya bildirim yollayarak, durumdan haberdar edecek. Bu özelliğiyle de kullanıcı her yerden sürüsünün durumunu takip edebilme fırsatına sahip olacak. Ayrıca tasarladığımız İHA'nın, uzaktan yazılım güncellemeleri ile afet durumlarında insan tespitinde de kullanabilme imkanı bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Teknoloji

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