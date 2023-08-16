Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yönetim Merkezi Projesi Dikkat Çekiyor

Bursa'da trafik sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistem, yeni yol, yol genişletme, köprü ve kavşak yatırımlarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda trafik yönetiminde çığır açacak yeni bir projeyi devreye almıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin TÜRKSAT işbirliğiyle hayata geçirdiği Trafik Yönetim Merkezi'nde yapay zeka başta olmak üzere teknolojik ve bilimsel yöntemler ışığında Bursa trafiği geleceğe güvenli ve sağlıklı bir şekilde taşınıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilk olan uygulamaların yapıldığı Kentsel Trafik Yönetim Merkezi Projesi, birçok ülkenin de dikkatini çekmeye başladı. Daha önce Azerbeycan ve Özbekistan heyetlerinin ziyaret ettiği Trafik Yönetim Merkezimizi, son olarak Ukrayna Kharkiv Trafik Yönetim Araçlarının İzlenmesi ve Kontrolü Sevk Merkezi Şefi Olena Levchenko, beraberinde Ergi Teknoloji İş Geliştirmeden Yüksel Koçkaya ve Hakan Uysal, Issd Bilişim İş Geliştirmeden Berkcan Oğuz, Selim Beşik ile birlikte ziyaret etti. Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Enes Altun tarafından ağırlanan ekiplere, 'Bursa Kentsel Trafik Yönetim Merkezi Projesi' faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Trafiğin izlenmesi, denetlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi, anaarterlerde olan sıkışıklıkların sistemsel olarak algılanması ve kameralar tarafından gözlemlenerek sıkışıklıkların giderilmesine yönelik senaryoların otomatik veya manuel olarak devreye alınması gibi konuların anlatıldığı ziyarette, kavşak kontrol cihazlarının bir merkezden yönetilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, özel olaylar ve protokol hareketlerinde trafiğin koordine edilmesi, trafikle ilgili her türlü istatistiki bilginin toplanması ve değerlendirilmesi gibi konular hakkında da misafirlere bilgi verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Teknoloji