Bu da oldu! Elon Musk Twitter ofisini yatak odasına çevirdi

Twitter'ı satın almasının ardında son zamanlarda aldığı kararlarla gündemin bir numaralı isimlerinden olan Elon Musk, yine tartışma yaratan bir olaya imza attı. Musk, çalışanların daha fazla mesai harcamasını sağlamak için pek çok yola başvuruyor. Son hamlesiyle duyanları şaşkına çeviren Musk, ofisi yatak odasına dönüştürdü.

Elon Musk, ofisi yatak odasına dönüştürdü

Aldığı her karar gündem olan Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından çalışanlarının daha fazla çalışması için çaba harcıyor. Şirketi satın almasının ardından Musk, ilk olarak uzaktan çalışmayı sonlandırdı ve tüm çalışanlarını ofise geri çağırdı. Gönderdiği mailde çalışanlarının daha hırslı olmaları gerektiğini belirten iş insanı ilginç bir karar aldı.

İddialara göre Musk, Twitter'ın San Francisco'daki merkezine çalışanlarının uyuması için uyuma alanı oluşturdu. Habere göre çalışanlardan birkaçı şirkette yatakların ve uyuma yerlerinin fotoğrafını paylaştı. Odalarda yatak, sandalye, halı, perde ve konferans salonuna bağlı monitörlerin olduğu da belirtildi.

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Çalışanlardan gelen şikayetle birlikte yetkililer, binada detaylı inceleme yapılacağını duyurdu. Yetkililerden Patrick Hannan, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Binanın amacına uygun kullanıldığından emin olmalıyız. Kısa dönemli kullanımlar da dahil konutlar için farklı kurallar var. Bu kurallar, binaların güvenli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Kimse hukuktan üstün değil."

Ayrıca bir kaynak, yatak odalarından birkaçının çoğunlukla kullanılmayan bir katta olduğunu söyledi. Kaynak, ofis yatak odalarından birindeki bir çöp kutusunun içinde atıklar olduğunu ve bunun da bir çalışanın bu olanakları kullandığını belirtti.

Çalışanlar, bu hafta başından beri ofiste yatak odalarının hazırlandığını ve bunun Musk'ın yeni çalışma düzeninin bir parçası olduğunu söylüyor. Musk ise çalışanlarından 'uzun saatler boyunca yüksek performans' bekliyor. Ayrıca San Francisco'nun Yapı Denetim Departmanı, konuyla ilgili şikayet aldıktan sonra araştırma başlattığını doğruladı.

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