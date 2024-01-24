Üye Girişi
Haberler

BTÜ, fındık küspesindeki proteinleri kullanarak yeni bir ürün geliştiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, fındık küspesinde bulunan proteinlerin fonksiyonel özelliklerini artırarak besin zincirine yeniden kazandıracak bir çalışmaya imza attı. Çalışma sonucunda, fındık posası ve zeytinyağı birleştirilerek sürülebilir bir krem ürünü elde edilecek.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, fındık küspesinde bulunan proteinlerin fonksiyonel özelliklerini artırarak besin zincirine yeniden kazandıracak bir çalışmaya imza attı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı Fındık Küspesi Protein Fraksiyonlarının Geleneksel ve Ohmik Destekli Sistemle Fibrilasyonu ve Bi-jel Yapılı Krem Muadili Sürülebilir Zeytinyağı Üretiminde Kullanımı başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK-ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Çalışmayla, fındık küspesinde bulunan proteinlerin fonksiyonel özellikleri artırılarak, besin zincirine yeniden kazandırılacak. Bu sayede yağ endüstrisinin bir atığı olan fındık posası, zeytinyağı ile birleştirilecek. Böylelikle hem zeytinyağının sürülebilir yeni bir ürün formuna dönüştürülmesi sağlanarak besin değeri korunmuş olacak hem de kahvaltı sofraları için sağlıklı, vegan bir ürün elde edilecek. Çalışma diğer bitkisel ürünlerin atıklarına da uygulanabilecek olmasıyla ön plana çıkarken, ürün sadece kahvaltı sofralarında değil gıda endüstrisinde de kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sarıcaoğlu, hayvansal gıda kaynaklarına erişimin gün geçtikçe küresel bir krize dönüştüğünü belirtti.

Bitkisel atıklarda bulunan proteinlerin fonksiyonel özelliklerinin artırılarak besin zincirine yeniden kazandırılmasının bir zorunluluk haline geldiğine işaret eden Sarıcaoğlu, "Bu proje kapsamında bir gıda atığı olan fındık posasında bulunan proteinlerin suda çözünebilme, köpük ve emülsiyon oluşturabilme yeteneklerine sahip protein fibrillerine dönüştürülmesi hedeflenmekte ve çalışmada protein fibrili oluşturmak amacıyla yaş fraksiyonlama ve ohmik ısıtma teknikleri kombine edilerek üretim maliyetinin düşürülmesi ön görülmektedir." ifadesini kullandı.

BTÜ Gıda Mühendisliği laboratuvarlarında gerçekleştirilecek projede, Gümüşhane Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olan Halil İbrahim Odabaş'ın yanı sıra BTÜ araştırma görevlilerinden Mahmut Ekrem Parlak da görev alacak.

Kaynak: AA / Teknoloji

Zeytinyağı Bursa Çevre Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title