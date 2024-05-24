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Türkiye'ye temsilci atayan X platformunun reklam yasağı kaldırıldı

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de temsilcilik açmaması nedeniyle X platformuna uygulanan reklam yasağının temsilci belirlenmesinin ardından kaldırıldığını duyurdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'ye temsilci atayan sosyal medya platformu X'in reklam yasağını kaldırıldığını duyururken konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdi. Bu nedenle platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağı kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye temsilcilik atamayan X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusu tartışma yaratırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bant daraltma da gündemimizde." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'de temsilcilik açması konusunda uyarılan sosyal medya platformu X'e temsilcilik açılana kadar reklam yasağı getirilmişti.

Kaynak: AA / Teknoloji

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Yorumlar (1)

Tayfur Çoşkun:

Bu X çıktığında Türkiye kullanıyordu. Muhatapsız, Temsilciliksiz, Vergisiz bir şekilde hemde. Türkiye bu uygulamayı kullanırken Avrupada App Download edilmiyordu. Çünkü Download edilebilmesi için önce Muhattap istedi temsilcilik istedi daha sonra vergiye tabi tuttu. Kabul edildikten sonra açıldı. Yani demem o ki bizim ülkede önce yapılacak şeyler hep sonradan yapılıyor.

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