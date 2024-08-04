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BTK'nın erişim engeli getirdiği Instagram ne zaman açılacak?

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Popüler sosyal medya platformu Instagram 2 Ağustos'tan beri BTK tarafından kapatılmış durumda. Platformun ne zaman açılacağı merak konusu olurken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun "Hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" sözleri doğrultusunda Instagram'ın bu konuda bir hamle yapmaması durumunda erişim engellemesi konusunun konusunun bir süre daha gündemde kalacağı tahmin ediliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2 Ağustos günü sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmişti. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görülürken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer almıştı. BTK'nın erişim engeli kararı ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Hamas lideri Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımladığını ve Instagram'ın söz konusu paylaşımları engellediğini ifade etmesinin hemen ardından gelmişti.

"KANUNA UYDUKLARI ANDA AÇILIR"

Instagram'ın kapatılmasına hem siyasilerden hem de vatandaşlardan çok sayıda tepki gelirken yasağın kaldırılması için Instagram'dan hamle beklediklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram hakkında "Kanuna uydukları anda Instagram açılır, kendilerini uyardık karşılık bulmadı" dedi.

INSTAGRAM KAPALI MI KALACAK?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi. Instagram'ın bu konuda bir hamle yapmaması durumunda erişim engellemesi konusunun bir süre daha gündemde kalacağı tahmin ediliyor.

DİĞER PLATFORMLAR DA KAPANIR MI?

Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakan Uraloğlu, "Hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Birçok söylediğimiz şeyi de yerine getirdiklerini söyleyebilirim; ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor. Özellikle hem kanuni, hukuki olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz tarihinde sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümünden sonra bir taziye mesajı yayınlamıştı. Fahrettin Altun, Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımlarını engellediğini belirterek, "Heniye'nin şehadetinden dolayı insanların taziye mesajını yayınlamamasını herhangi bir sebep göstermeden sosyal medya platformunu Instagram'ı da ben de kınıyorum. Bu, çok açık ve net bir sansürdür" ifadelerini kullanmıştı... Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

GÜNLÜK 1,9 MİLYAR TL'LİK CİRO KAYBI

Instagram'ın kapanması ekonomi alanında da olumsuzluklara neden oldu. Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, e-ticaretin yüzde 10'unu sosyal medyanın oluşturduğunu belirterek, Instagram'ın kapatılmasının e-ticarette günlük 1,9 milyar TL'lik bir ciro kaybı anlamına geldiğini söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sosyal Medya Instagram Sosyal Medya Teknoloji Dünya Haberler

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Yorumlar (28)

Eriş Ersoy:

Komple kapansa keşke

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Citoles Cipralex:

Yarın başkası da internet zararlı komple kapatılsa, bir başkası camiler zararlı keşke komple kapatılsa, bir başkası açık giyinenler komple infaz edilse, bir başkası kapalı kadınların komple açılması gerekir dese kaos kargaşa çıkmaz mı?Onun yerine herkes saygı göstermeyi öğrense, isteyen kullanır isteyen kullanmaz denilse daha uygun olmaz mı?

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yanıt51
YalancıSavar:

Citoles Cipraibinetor: İnstegram bir şirkettir firmadır. Senin ülkende milyonları alıp götürüyor. Herkes reklam veriyor. Vergi ödemesi gerekir. Ayrıca, senin ülkenin halkının görüşüne saygısı yok. Kendi destekledikleri İSrail yanlısı paylaşımlara izin verirken karşıt görüşteki paylaşımlara kısıtlama getiriyor. Eee kısıtlayanı kısıtlarlar.

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Cenk Koç:

Bence de hiç açılmasın çok ciddi zamanımızı çalıyormuş ınstagram.

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BABA YAGA:

girme lan o zaman millet burdan para kazanıyor rıska el koymak caiz mi ?

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KIVANÇ:

...Başta instağram tiktok ve twitter de yapılan yayınlar ahlaki değerlerimizi ayaklar altına almaktadır...Toplumun temeli aile olan yapımız her geçen gün tehdit altındadır....İnşaallah Yetkililer açılmamak üzere diğerlerinide kapatma yoluna gitmelidir.....

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Musti40 :

Ben yorumumda belirttim, özenti aşılayan platformlar yüzünden boşanan boşanana! Erkekler kocalar babalar isteklere yetişemez oldu!

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Ahmet null:

Açılmasın

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1gerceklerinsesi:

Açıldı bile ben kullanıyorum. Hiç de öyle bakanın mesajında gizli falan değil yani

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CAN Işık:

:) :)

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