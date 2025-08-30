BTK, Azar, Tango ve LivU dahil 29 flört uygulamasına erişim engeli getirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çevrim içi flört ve görüntülü sohbet uygulamalarına yönelik yeni bir karar aldı. Aralarında Azar, LivU ve Tango'nun da bulunduğu 29 platforma erişim engeli getirildi.

MAHKEME KARARIYLA KAPATILDILAR

Engelli Web'in aktardığı bilgilere göre erişim engeli kararı, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandı. Karar kapsamında özellikle gençler arasında yaygın kullanılan Azar, LivU ve Tango gibi popüler uygulamalar da erişime kapatıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER KARARLAR ALINMIŞTI

BTK, geçmişte de benzer uygulamalar için kısıtlama kararı vermişti. Örneğin, Tango'nun tango.me alan adı 11 Aralık 2024'te Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, IMVU'nun imvu.com adresi ise 2 Kasım 2024'te Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılmıştı.

YASAKLANAN FLÖRT UYGULAMALARI

Son kararlarla birlikte Türkiye'de çevrim içi görüntülü sohbet ve flört uygulamalarına getirilen kısıtlamalar daha da genişledi. Erişim engeli getirilen 29 platformdan bazıları şunlar:

Azar

Mili

Chat Match – Random Video Chat

Call Me Chat

Flirtfy

Lips

Hi

CoMeet

Tango

Camsurf & Video Chat

Roulette Chat Video Omegle Ome

LivCam

Instacams

Derya Görüntülü Sohbet

Chat PIG

LivU

StrangerCam Görüntülü Sohbet

Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet

Guitarly (Flirtify)

CuteU

Tantan

Geçtiğimiz günlerde özellikle Azar uygulaması hakkında yürütülen soruşturma, bu platformun erişime kapatılacağı iddialarını gündeme getirmişti. Yeni kararlarla birlikte bu iddialar da resmileşmiş oldu.