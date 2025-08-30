BTK, Azar, Tango ve LivU dahil 29 flört uygulamasına erişim engeli getirdi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çevrim içi flört ve görüntülü sohbet uygulamalarına yönelik yeni bir karar aldı. Aralarında Azar, LivU ve Tango'nun da bulunduğu 29 platforma erişim engeli getirildi.
MAHKEME KARARIYLA KAPATILDILAR
Engelli Web'in aktardığı bilgilere göre erişim engeli kararı, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandı. Karar kapsamında özellikle gençler arasında yaygın kullanılan Azar, LivU ve Tango gibi popüler uygulamalar da erişime kapatıldı.
DAHA ÖNCE DE BENZER KARARLAR ALINMIŞTI
BTK, geçmişte de benzer uygulamalar için kısıtlama kararı vermişti. Örneğin, Tango'nun tango.me alan adı 11 Aralık 2024'te Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, IMVU'nun imvu.com adresi ise 2 Kasım 2024'te Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılmıştı.
YASAKLANAN FLÖRT UYGULAMALARI
Son kararlarla birlikte Türkiye'de çevrim içi görüntülü sohbet ve flört uygulamalarına getirilen kısıtlamalar daha da genişledi. Erişim engeli getirilen 29 platformdan bazıları şunlar:
- Azar
- Mili
- Chat Match – Random Video Chat
- Call Me Chat
- Flirtfy
- Lips
- Hi
- CoMeet
- Tango
- Camsurf & Video Chat
- Roulette Chat Video Omegle Ome
- LivCam
- Instacams
- Derya Görüntülü Sohbet
- Chat PIG
- LivU
- StrangerCam Görüntülü Sohbet
- Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet
- Guitarly (Flirtify)
- CuteU
- Tantan
Geçtiğimiz günlerde özellikle Azar uygulaması hakkında yürütülen soruşturma, bu platformun erişime kapatılacağı iddialarını gündeme getirmişti. Yeni kararlarla birlikte bu iddialar da resmileşmiş oldu.