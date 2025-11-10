Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Brezilya'da yarım yüzyıldır yalnızca odunla çalışan bir otomobil bulundu.

1977'DE BAŞLAYAN BENZERSİZ PROJE

Aracın hikâyesi 1977 yılında başladı. Brezilyalı usta Arnoldo Schmidt, 1952 model iki kapılı Chevrolet Styleline Deluxe'ü sıradan bir koleksiyon aracından çıkarıp benzersiz bir projeye dönüştürdü. Oğlu Elemer Schmidt'le birlikte altı ay boyunca, geceleri ve hafta sonları aralıksız çalışarak aracı tamamen odunla çalışan bir sisteme uyarladı.

YANAN ODUNLARDAN ÇIKAN GAZI MOTORA YÖNLENDİRİYOR

Schmidt, aracın motoruna özel bir "gazifikasyon sistemi" kurdu. Bu mekanizma, yanan odunlardan çıkan gazı içten yanmalı motora yönlendiriyor. Böylece araç, benzin ya da dizel yerine yalnızca odun gazıyla çalışıyor.

YARIM ASIRDIR TRAFİKTE

Yaklaşık yarım asırdır aktif olarak trafikte olan bu özel otomobil, sadece müze değeri taşımıyor; aynı zamanda yasal olarak da trafiğe çıkabiliyor. Santa Catarina Federal Üniversitesi'nin düzenlediği kullanım sertifikası, Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanarak aracın resmî tescilini sağladı.

BİR MİRASIN İZİNDE

Arnoldo Schmidt, 2021 yılında hayatını kaybetti. Ancak onun emeği hâlâ yollarda. Bugün direksiyon başında oğlu Elemer Schmidt var. Elemer, babasının icadını "hem geçmişin bir hatırası hem de çevre bilincinin simgesi" olarak gördüğünü söylüyor.