Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Brezilya'da 1977'de bir ustanın ellerinde yeniden doğan 1952 model Chevrolet, tam yarım asırdır yalnızca odunla çalışıyor. Gazifikasyon sistemiyle motoruna odun gazı besleyen bu klasik araç, resmi onayla trafiğe çıkabiliyor. Mucidi Arnoldo Schmidt'in vefatının ardından ise direksiyon artık oğlu Elemer'de.

  • Brezilya'da 1977 yılında Arnoldo Schmidt tarafından 1952 model Chevrolet Styleline Deluxe otomobil, odunla çalışacak şekilde dönüştürüldü.
  • Araç, yanan odunlardan çıkan gazı motora yönlendiren bir gazifikasyon sistemi ile çalışıyor ve yalnızca odun gazı kullanıyor.
  • Araç, Santa Catarina Federal Üniversitesi sertifikası ve Ulaştırma Bakanlığı onayı ile yasal olarak trafiğe çıkabiliyor ve yaklaşık 50 yıldır aktif kullanımda.

Brezilya'da yarım yüzyıldır yalnızca odunla çalışan bir otomobil bulundu.

1977'DE BAŞLAYAN BENZERSİZ PROJE

Aracın hikâyesi 1977 yılında başladı. Brezilyalı usta Arnoldo Schmidt, 1952 model iki kapılı Chevrolet Styleline Deluxe'ü sıradan bir koleksiyon aracından çıkarıp benzersiz bir projeye dönüştürdü. Oğlu Elemer Schmidt'le birlikte altı ay boyunca, geceleri ve hafta sonları aralıksız çalışarak aracı tamamen odunla çalışan bir sisteme uyarladı.

Brezilya'da odunla çalışan otomobil bulundu

YANAN ODUNLARDAN ÇIKAN GAZI MOTORA YÖNLENDİRİYOR

Schmidt, aracın motoruna özel bir "gazifikasyon sistemi" kurdu. Bu mekanizma, yanan odunlardan çıkan gazı içten yanmalı motora yönlendiriyor. Böylece araç, benzin ya da dizel yerine yalnızca odun gazıyla çalışıyor.

Brezilya'da odunla çalışan otomobil bulundu

YARIM ASIRDIR TRAFİKTE

Yaklaşık yarım asırdır aktif olarak trafikte olan bu özel otomobil, sadece müze değeri taşımıyor; aynı zamanda yasal olarak da trafiğe çıkabiliyor. Santa Catarina Federal Üniversitesi'nin düzenlediği kullanım sertifikası, Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanarak aracın resmî tescilini sağladı.

Brezilya'da odunla çalışan otomobil bulundu

BİR MİRASIN İZİNDE

Arnoldo Schmidt, 2021 yılında hayatını kaybetti. Ancak onun emeği hâlâ yollarda. Bugün direksiyon başında oğlu Elemer Schmidt var. Elemer, babasının icadını "hem geçmişin bir hatırası hem de çevre bilincinin simgesi" olarak gördüğünü söylüyor.

Brezilya'da odunla çalışan otomobil bulundu

