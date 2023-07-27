Breaking Bad hayranları buraya: Bu soruları bilebilecek misin?
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Bu içeriğimizde Breaking Bad hayranları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık. Bu soruları bilebilecek misin?
Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisi, 20 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan ilk bölüm ile başladı. Toplamda 5 sezon 62 bölüm süren dizi, 2013 yılında sonlandı. Söz konusu yapım her ne kadar eski yıllarda çekilmiş olsa da, günümüzde oldukça popüler ve büyük bir hayran kitlesine sahip.
Breaking Bad, kanser teşhisi konmuş bir kimya öğretmeninin, ailesini geçindirmek için yasadışı yollardan para kazanmaya çalışmasını konu alan bir dizidir. Yapım, Walter White'ın suç imparatorluğunu kuruşunu ve ailesinin de bu süreçte onunla birlikte değişmesini anlatıyor.
Dizi ; ele aldığı konu, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile seyirciyi kendine kitlemeyi başaran yapımlar arasında yer alıyor. Bizler de bu içeriğimizde, Breaking Bad hayranları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık.
Breaking Bad hayranıyım diyenler için test! Bu sorulardan kaçını bilebileceksin?
1. Aşağıdaki resimdeki karakterin adı nedir?
Walter White
Jesse Pinkman
Saul Goodman
Hank Schrader
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2. Dizinin ana karakteri Walter White, ne öğretmeniydi?
Fizik
Biyoloji
Kimya
Diğer
3. Jesse Pinkman karakterini kim canlandırıyor?
Aaron Paul
Raymond Cruz
RJ Mitte
Mark Margolis
4. Dizinin logosunda yer alan ve açılış introsunda öne çıkan iki kimyasal element, aşağıdakilerden hangisi?
Erbiyum & Tulyum
Bromine & Barium
Fermiyum & Nobelyum
Osmiyum & Iridyum
5. Breaking Bad 'in ana karakteri olan Walter White'ı kim canlandırıyor?
Aaron Paul
Bob Odenkirk
Bryan Cranston
Dead Norris
6. Walter White'ın ilk bölümlerde çalıştığı ve daha sonrasında satın aldığı araba yıkamacısının adı neydi?
Speed Car Wash
A1A Car Wash
Blue Sky Auto Wash
Crystal Clear Car Wash
7. Gale'i kim öldürdü?
Walter White
Jesse Pinkman
Saul Goodman
Skyler White
8. Walter White, Grey Matter Technologies'deki hisselerini kaç paraya sattı?
5 bin dolar
10 bin dolar
11 bin 400 dolar
15 bin dolar
9. Jesse'nin kız arkadaşı Andrea'nın oğlunun adı ne?
Todd
Brock
Jack
Steven
10. Walter White'ın evinin üzerinde gerçekleşen uçak çarpışmasının ardından havuzuna düşen şey nedir?
Uçak kanadı
Uçak motoru
Uçak tekeri
Diğer
11. Walter White Jr., adını ne ile değiştirdi?
Walter
Louis
Todd
Flynn
12. Breaking Bad 'deki Wayfarer 515 uçak kazasında kaç kişi öldü?
76
167
217
267
13. Dizinin ilk bölümünde Walter White'a ne kanseri teşhisi konuldu?
Beyin kanseri
Mide kanseri
Akçiğer kanseri
Kalp kanseri
14. Hank Schrader, hangi kurum için çalışıyordu?
DEA
IRS
EPA
FDA
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15. İkinci sezonda Walter White, öldükten sonra ailesinin geçimini sağlayabilmesi için ne kadar para kazanması gerektiğini hesaplıyor?
737 bin dolar
1 milyon 100 bin dolar
1 milyon 363 bin dolar
2 milyon dolar
Test sona erdi.
1-6 doğru: Dizinin birkaç bölümünü izlemişsin gibi görünüyor.
7-12 doğru: Diziyi dikkatle izlemişsin ve detayları hatırlıyorsun.
13-15 doğru: Sen tam bir Breaking Bad hayranısın!
Peki sizler Breaking Bad dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Testte kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.