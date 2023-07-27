Breaking Bad hayranları buraya: Bu soruları bilebilecek misin?

Bu içeriğimizde Breaking Bad hayranları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık. Bu soruları bilebilecek misin?

Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisi, 20 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan ilk bölüm ile başladı. Toplamda 5 sezon 62 bölüm süren dizi, 2013 yılında sonlandı. Söz konusu yapım her ne kadar eski yıllarda çekilmiş olsa da, günümüzde oldukça popüler ve büyük bir hayran kitlesine sahip.

Breaking Bad, kanser teşhisi konmuş bir kimya öğretmeninin, ailesini geçindirmek için yasadışı yollardan para kazanmaya çalışmasını konu alan bir dizidir. Yapım, Walter White'ın suç imparatorluğunu kuruşunu ve ailesinin de bu süreçte onunla birlikte değişmesini anlatıyor.

Dizi ; ele aldığı konu, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile seyirciyi kendine kitlemeyi başaran yapımlar arasında yer alıyor. Bizler de bu içeriğimizde, Breaking Bad hayranları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık.

Breaking Bad hayranıyım diyenler için test! Bu sorulardan kaçını bilebileceksin?

1. Aşağıdaki resimdeki karakterin adı nedir?

Walter White Jesse Pinkman Saul Goodman Hank Schrader Cevapla

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2. Dizinin ana karakteri Walter White, ne öğretmeniydi?

Fizik Biyoloji Kimya Diğer Cevapla

3. Jesse Pinkman karakterini kim canlandırıyor?

Aaron Paul Raymond Cruz RJ Mitte Mark Margolis Cevapla

4. Dizinin logosunda yer alan ve açılış introsunda öne çıkan iki kimyasal element, aşağıdakilerden hangisi?

Erbiyum & Tulyum Bromine & Barium Fermiyum & Nobelyum Osmiyum & Iridyum Cevapla

5. Breaking Bad 'in ana karakteri olan Walter White'ı kim canlandırıyor?

Aaron Paul Bob Odenkirk Bryan Cranston Dead Norris Cevapla

6. Walter White'ın ilk bölümlerde çalıştığı ve daha sonrasında satın aldığı araba yıkamacısının adı neydi?

Speed Car Wash A1A Car Wash Blue Sky Auto Wash Crystal Clear Car Wash Cevapla

7. Gale'i kim öldürdü?

Walter White Jesse Pinkman Saul Goodman Skyler White Cevapla

8. Walter White, Grey Matter Technologies'deki hisselerini kaç paraya sattı?

5 bin dolar 10 bin dolar 11 bin 400 dolar 15 bin dolar Cevapla

9. Jesse'nin kız arkadaşı Andrea'nın oğlunun adı ne?

Todd Brock Jack Steven Cevapla

10. Walter White'ın evinin üzerinde gerçekleşen uçak çarpışmasının ardından havuzuna düşen şey nedir?

Uçak kanadı Uçak motoru Uçak tekeri Diğer Cevapla

11. Walter White Jr., adını ne ile değiştirdi?

Walter Louis Todd Flynn Cevapla

12. Breaking Bad 'deki Wayfarer 515 uçak kazasında kaç kişi öldü?

76 167 217 267 Cevapla

13. Dizinin ilk bölümünde Walter White'a ne kanseri teşhisi konuldu?

Beyin kanseri Mide kanseri Akçiğer kanseri Kalp kanseri Cevapla

14. Hank Schrader, hangi kurum için çalışıyordu?

DEA IRS EPA FDA Cevapla

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15. İkinci sezonda Walter White, öldükten sonra ailesinin geçimini sağlayabilmesi için ne kadar para kazanması gerektiğini hesaplıyor?

737 bin dolar 1 milyon 100 bin dolar 1 milyon 363 bin dolar 2 milyon dolar Cevapla

Test sona erdi.

1-6 doğru: Dizinin birkaç bölümünü izlemişsin gibi görünüyor.

7-12 doğru: Diziyi dikkatle izlemişsin ve detayları hatırlıyorsun.

13-15 doğru: Sen tam bir Breaking Bad hayranısın!

Peki sizler Breaking Bad dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Testte kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.