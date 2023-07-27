Üye Girişi
Haberler

Breaking Bad hayranları buraya: Bu soruları bilebilecek misin?

Teknoloji Haberleri

Bu içeriğimizde Breaking Bad hayranları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık. Bu soruları bilebilecek misin?

Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisi, 20 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan ilk bölüm ile başladı. Toplamda 5 sezon 62 bölüm süren dizi, 2013 yılında sonlandı. Söz konusu yapım her ne kadar eski yıllarda çekilmiş olsa da, günümüzde oldukça popüler ve büyük bir hayran kitlesine sahip.

Breaking Bad, kanser teşhisi konmuş bir kimya öğretmeninin, ailesini geçindirmek için yasadışı yollardan para kazanmaya çalışmasını konu alan bir dizidir. Yapım, Walter White'ın suç imparatorluğunu kuruşunu ve ailesinin de bu süreçte onunla birlikte değişmesini anlatıyor.

Dizi ; ele aldığı konu, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile seyirciyi kendine kitlemeyi başaran yapımlar arasında yer alıyor. Bizler de bu içeriğimizde, Breaking Bad hayranları için 15 sorudan oluşan bir test hazırladık.

Breaking Bad hayranıyım diyenler için test! Bu sorulardan kaçını bilebileceksin?

1. Aşağıdaki resimdeki karakterin adı nedir?

Walter White

Jesse Pinkman

Saul Goodman

Hank Schrader

Efsane dizi Breaking Bad hakkında az bilinen 10 ilginç detay

2. Dizinin ana karakteri Walter White, ne öğretmeniydi?

Fizik

Biyoloji

Kimya

Diğer

3. Jesse Pinkman karakterini kim canlandırıyor?

Aaron Paul

Raymond Cruz

RJ Mitte

Mark Margolis

4. Dizinin logosunda yer alan ve açılış introsunda öne çıkan iki kimyasal element, aşağıdakilerden hangisi?

Erbiyum & Tulyum

Bromine & Barium

Fermiyum & Nobelyum

Osmiyum & Iridyum

5. Breaking Bad 'in ana karakteri olan Walter White'ı kim canlandırıyor?

Aaron Paul

Bob Odenkirk

Bryan Cranston

Dead Norris

6. Walter White'ın ilk bölümlerde çalıştığı ve daha sonrasında satın aldığı araba yıkamacısının adı neydi?

Speed Car Wash

A1A Car Wash

Blue Sky Auto Wash

Crystal Clear Car Wash

7. Gale'i kim öldürdü?

Walter White

Jesse Pinkman

Saul Goodman

Skyler White

8. Walter White, Grey Matter Technologies'deki hisselerini kaç paraya sattı?

5 bin dolar

10 bin dolar

11 bin 400 dolar

15 bin dolar

9. Jesse'nin kız arkadaşı Andrea'nın oğlunun adı ne?

Todd

Brock

Jack

Steven

10. Walter White'ın evinin üzerinde gerçekleşen uçak çarpışmasının ardından havuzuna düşen şey nedir?

Uçak kanadı

Uçak motoru

Uçak tekeri

Diğer

11. Walter White Jr., adını ne ile değiştirdi?

Walter

Louis

Todd

Flynn

12. Breaking Bad 'deki Wayfarer 515 uçak kazasında kaç kişi öldü?

76

167

217

267

13. Dizinin ilk bölümünde Walter White'a ne kanseri teşhisi konuldu?

Beyin kanseri

Mide kanseri

Akçiğer kanseri

Kalp kanseri

14. Hank Schrader, hangi kurum için çalışıyordu?

DEA

IRS

EPA

FDA

The Walking Dead hayranları buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bileceksin?

15. İkinci sezonda Walter White, öldükten sonra ailesinin geçimini sağlayabilmesi için ne kadar para kazanması gerektiğini hesaplıyor?

737 bin dolar

1 milyon 100 bin dolar

1 milyon 363 bin dolar

2 milyon dolar

Test sona erdi.

1-6 doğru: Dizinin birkaç bölümünü izlemişsin gibi görünüyor.

7-12 doğru: Diziyi dikkatle izlemişsin ve detayları hatırlıyorsun.

13-15 doğru: Sen tam bir Breaking Bad hayranısın!

Peki sizler Breaking Bad dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Testte kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Breaking Bad Dizi Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title