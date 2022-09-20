EMEA bölgesinin en büyük iş ve yaratıcılık festivali olan Brand Week Istanbul, 10'uncu yaşını kutluyor. Pandemide duraklayan hayatımızda yeni başlangıçlar yaptığımız bu dönemde Brand Week Istanbul 2022, önümüzdeki süreçte karşımıza çıkacak büyük değişim ve yenilenmeyi merkezine alıyor. İşte ayrıntılar…

Brand Week Istanbul 2022, 7 Kasım'da başlıyor!

Yaratıcı endüstrileri, markalar dünyasını, hem toplumu hem de bireyi odağına alan, yarına yönelik içgörüleri farklı disiplinlerden uzmanlarla masaya yatıran Brand Week Istanbul, 7-11 Kasım tarihlerinde, "Time To Reset" teması ile Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Brand Week Istanbul geleceğe yön veren trendleri 5 ayrı sahnede izleyicisi ile buluşturacak. İlham verici hikayelerin ve kültür, toplum, ekonomi ve teknolojiye dair son trendlerin inceleneceği Inspiration Hall'de; kuantum fizikçisi Prof. Mete Atatüre, Türkiye'den çıkıp unicorn olan tek yazılım şirketi Insider'ın kurucusu Hande Çilingir, Captain Marvel başta olmak üzere birçok Hollywood filminin müziklerini besteleyen Pınar Toprak, tiyatro ve sinema dünyasının duayenlerinden Demet Akbağ, yönetmen ve reklamcı Serdar Erener gibi birçok isim Inspiration Hall'de yer alacak.

Yeni teknolojilerin dönüştürdüğü alanlar ve yakın gelecekte pazarlama dünyasını bekleyen çerezsiz iletişim, gayri merkezi yapılar ve tüketici davranışlarının geleceği gibi sektörü odağına alan konular ise Brands & Trends'te masaya yatırılacak. Davranış bilimci Tara Austin, yaratıcı dürtü teorisinin mimarı Kev Chesters, Ogilvy'nin Global Head of Influence'ı Rahul Titus, eylem araştırmaları kürsüsünün kurucusu Prof. Oğuz Babüroğlu gibi sektörün önde gelen isimleri Brands & Trends salonunda konuşacak.

Globale yön veren ve uluslararası bir katılımcı kitlesini hedefleyen tüm başlıklar ise World Stage'de kendine yer bulacak. Pazarlama profesörü Koen Pauwels, "Somebody Else" isimli şarkısıyla tanınan bağımsız sanatçı Verite, yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, Walmart'ın baş ekonomisti Prof. John List bu sene World Stage'de yer alacak isimlerden.

Bu sene Brand Week Istanbul izleyicisini bekleyen sahnelerden bir diğeri de; Master Hall. Alanında uzman isimler ve uygulayıcılar ile ekonomiyi, iletişimi, ticareti, kültürü ve güncel politiği "reset"leyen 3 kritik konu mercek altına alınacak. Marka toplulukları oluşturmaktan işitsel elemanların kısa içeriklerdeki işlevine, platformlar arasındaki rekabetin geleceğinden influencer marketing'in etkisinin ölçülmesine kadar yeni medyaya ve yeni medyada çığır açan aktörlere dair birçok konu 9 Kasım'da Time To Influence başlığı altında Master Hall'de olacak.

MediaCat'in Ipsos ile birlikte bu sene 15'incisini düzenleyeceği Lovemarks etrafında kurgulanan ve bir tam gün boyunca bağlılık-duygular-iletişim üçgeninde bireyin ve toplumun üretim ve tüketim eğilimleri, marka iletişiminin geleceği, sürdürülebilirlik projeleri ve samimiyet arasındaki ilişki, kısacası marka sadakatine dair her şey, 10 Kasım'da sanatçılar, aktivistler, akademisyenler ve marka temsilcileri ile birlikte Master Hall'de yer alacak.

Master Hall'de 11 Kasım günü ise izleyicileri Türkiye toplumunun ve siyasetinin panoramik görünümünü derinlemesine inceleyen bir dizi panel bekliyor. "Her Seçim Bir Başlangıçtır" başlığı altında bir gün boyunca Türkiye'nin 2023'teki en önemli gündemi olan seçim; ittifaklar ve olasılıklar, toplumsal kutuplaşmanın geleceği, yeniden inşa fırsatı ekseninde tartışılacak. Gazeteci Ruşen Çakır, Prof. Evren Balta, gazeteci ve yazar Levent Gültekin ve araştırmacı Bekir Ağırdır gibi isimler 11 Kasım'da Master Hall'de yer alacak.

Bu yıl; iyileştirmeye dair tüm metotlar "Time to Heal" sahnesinde izleyiciye aktarılacak. Pharmatopia Eczacılarının Projesi kapsamında, sağlığın tüm yenilikçi metotları eczacı Adile Özdağ ve öğretmen Dilek Livaneli gibi isimlerle, bilimin ışığında iyileştirmeye ve iyiliğe açılan gündemler ile birlikte sektöre yeni perspektifler katacak.

Hem gündemi şekillendiren hem de geleceği belirleyen konu ve konuşmacılarının yanı sıra Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Fark Yaratan Kadınlar, Brand Academy Sertifika Programı, Portfolyo Buluşmaları ve özel networking toplantıları gibi birçok farklı etkinlikle ve 10'uncu yıla özel farklı sürprizlerle 5 ayrı sahnede izleyicisi ile buluşacak.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için buraya tıklayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.