Lise öğrencileri tehlike anında tek hamleyle yardım çağıran cihaz geliştirdi

Bolu'da meslek lisesi öğrencileri, yaşanan okul saldırılarından etkilenerek dikkat çeken bir güvenlik projesine imza attı. Öğrenciler tarafından geliştirilen ve çantanın yanına takılan oyuncak görünümünde tasarlanan alarm sistemi, muhtemel tehlike anlarında öğrencilerin yakınlarına anlık konum bilgisi gönderebiliyor.

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri, son günlerde okullarda yaşanan saldırılardan sonra ve özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi risk altındaki bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla yenilikçi bir cihaz geliştirdi. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında hazırlanan ve 'hızır' adı verilen taşınabilir acil durum sistemi, tehlike anında tek bir hamleyle yakınlara konum ve yardım mesajı gönderiyor. Günlük hayatta çantalara oyuncak olarak takılarak rahatça taşınabilen cihaz, üzerindeki pimin çekilmesiyle aktif hale geliyor. Sistem devreye girdiğinde hem cihazdan hem de bağlı olduğu cep telefonundan yüksek sesli bir siren çalmaya başlıyor. Cihaz, çevreye uyarı verirken aynı zamanda mobil uygulama üzerinden kullanıcının konumunu ve acil durum mesajını önceden belirlenen 3 kişiye her 10 saniyede bir SMS olarak iletiyor. Yardıma ihtiyacı olan kişinin yakınları, gelen bağlantıya tıklayarak konum takibi yapabiliyor.

"Acil yardım cihazı geliştirdik"

Son dönemde yaşanılan saldırı olaylarının ardından projelerinin daha önem kazandığı söyleyen 11. sınıf öğrencisi Baran İbrahim Sakallı, "Acil yardım cihazı geliştirdik. Son dönemde yaşanan gündem olaylarının ardından projemiz daha da önem kazandı. Projemiz, yardıma ihtiyaç duyan bireylerin, özellikle yaşlı insanların acil durum anında cihazın pimini çekmesiyle çalışıyor. Pim çekildiği anda cihaz çevreye yüksek ses yayıyor. Aynı zamanda telefondan ve cihazdan alarm sesi veriliyor. Bununla birlikte, önceden belirlediğimiz kişilere SMS ve konum bilgisi gönderiliyor. Bu sayede hem güvenliğimizi artırmış oluyoruz hem de kendimizi daha güvende hissediyoruz. Cihazı bomba şeklinde tasarladık. İlerleyen zamanlarda projeyi daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca cihaz çantalara da takılabiliyor. Bu sayede günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilecek bir sistem haline geliyor. Programımız şu şekilde çalışıyor, kişi kendisini güvende hissetmediği anda pim çekiliyor. Pim çekildiği anda yakındaki telefonlarda siren sesi çalmaya başlıyor. Aynı zamanda seçtiğimiz kişilere SMS gönderiliyor. Gönderilen konum bağlantısına tıklayarak kişinin bulunduğu yer görülebiliyor" dedi.

"Ben acil durumdayım' mesajı SMS olarak gönderiliyor"

Acil durumlarda SMS ile anında mesaj gönderildiğini belirten 11. sınıf öğrencisi Efekan Ertekin, "Hocalarım ve arkadaşlarımla birlikte 'Hızır' adında bir proje geliştirdik. Bu projenin amacı, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar gibi kendisini savunmakta zorlanan bireylerin, tehdit altında hissettikleri anlarda bu sistemi kullanarak yardım çağırabilmelerini sağlamak. Burada gördüğünüz uygulamaya üç kişi kaydediyoruz. Cihazdaki pim çekildiği anda uygulamada kayıtlı olan bu üç kişiye konum bilgisi ve 'Ben acil durumdayım' mesajı SMS olarak gönderiliyor. Projemizin temel amacı bu. İlerleyen süreçte projeyi farklı özelliklerle daha da geliştirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı