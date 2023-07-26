BMC Tulga IDEF 2023 Fuarında Tanıtılacak

BMC Tulga, IDEF 2023 fuarında sergilenecek. Araç, Türk Emniyet Teşkilatı tarafından kullanılan Trafik Polisi kaplamaları ile görücüye çıkacak. Zırhlı olması sayesinde askeri alanda ve emniyet teşkilatında kullanılabilecek olan Tulga, farklı silah sistemleri de entegre edilebilecek şekilde tasarlandı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan Teknofest etkinlikleri kapsamında yerli zırhlı otomobilimiz BMC Tulga ile ilgili ilk bilgiler gelmişti. BMC Tulga son hazırlıklarını yaptı ve yarından itibaren IDEF 2023 fuarında ziyaretçilere gösterilecek. İşte BMC Tulga ile ilgili detaylar…

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IDEF 2023 fuarı kapsamında birçok yerli savunma sanayii şirketimiz fuaiye alanında yerini aldı. Bu şirketler arasında özellikle kara araçlarıyla ön plana çıkan BMC, yerli ve milli ALTAY Tankı'nın yanı sıra yerli ve milli doğuştan zırhlı cipimiz Tulga'yı da sahneye çıkardı.

BMC Tulga IDEF 2023 fuarında Türk Emniyet Teşkilatı tarafından kullanılan Trafik Polisi kaplamaları ile görücüye çıkacak. Araç doğuştan zırhlı olması sayesinde askeri alanda ve emniyet teşkilatında kullanılabilecek. Ayrıca BMC'nin Trafik Polisi kaplaması ile aracı sergilemesinden yola çıkarak zırhlı olmayan versiyonlarının da üretileceğini söyleyebiliriz.

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Araç 2,5-3 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak sunuldu. İlk etapta zırhlı pick-up modeli ile karşımıza çıkması beklenen Tulga ilerleyen etaplarda cip versiyonu da dahil olmak üzere 7 farklı kombinasyona sahip olacak. Toplamda 5 kişilik bir ekibi rahatça taşıyabilecek olan BMC Tulga zırhı ile beraber yaklaşık 6 ton ağırlığa sahip.

Araç farklı görevler ve alanlarda kullanılmak üzere tasarlandığı için kolayca farklı silah sistemleri de üzerine entegre edilebilecek. Yoldaki mayınlara karşı duyarlı olan araç, yüksek balistik koruma seviyesine sahip ve 3 kilogram TNT'ye dayanıklı şekilde görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Araç özellikle terör bölgelerinde asfaltın altına atılan bombalı pusu vb. saldırılar karşı içerisindeki ekipleri koruyacak yapıya sahip.

Bu zırhlı modele ek olarak bir de geçtiğimiz aylarda yapılan Teknofest etkinliğinde BMC İcra Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş Tulga'nın farklı bir versiyonu olacak olan yerli ve milli elektrikli SUV'dan da bahsetmişti. Tulga ile ilgili farklı bilgiler ortaya çıkmış olsa da ilerleyen günlerde ve IDEF 2023 fuarında birçok şeyin netleşeceğini belirtelim.

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