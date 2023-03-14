Bitcoin'de büyük yükseliş! Boğa sezonu geldi mi?

Geçtiğimiz hafta ABD'de iki bankanın iflasını açıklamasının ardından Bitcoin'de ani bir düşüş meydana gelmişti. Bankaların iflası ile birlikte global piyasalar da büyük bir düşüş yaşarken, yeni hafta ile birlikte ise hem Bitcoin hem de piyasalarda önemli yükselişler oluyor.

Bitcoin fiyatı 24 bin 500'e fırladı

Özellikle ABD'deki Silicon Valley Bank'ın iflas etmesi ve en büyük ikinci sabit coin olan USDC'nin varlıklarının bir kısmının bu bankada olduğu iddiası kripto para sektörünü yangın yerine çevirmişti. Normalde 1 dolara sabit olması gereken USDC'nin değeri 87 cent'e kadar düşerken, Bitcoin de bu süreçte 19 bin 500 bandına kadar indi.

Tüm bu gelişmelerin üzerine ABD tarafından bankalara kayyum atanacağı duyurulmasının ardından ise piyasalar yeniden yükselişe geçti. Bunun yanı sıra iflas eden bankalara FED'in finans desteği ve Biden'ın da yine destek içeren açıklamaları sonrasında ise piyasa adeta alev aldı.

232 milyon dolarlık kayıp Bitcoin'e ulaşmak için son şanslar!

Tüm bu olumlu gelişmeler ile birlikte USDC'nin fiyatı 1 dolara tekrar ulaşıırken, Bitcoin ise 24 bin dolara kadar çıktı. Piyasada olumlu haberlerin artışı ile birlikte Bitcoin'de yüzde 20'ye varan bir yükseliş meydana gelmiş oldu. Bu süreçte Long pozisyonu açanlar ise oldukça büyük paralar kazanmış durumda.

Bitcoin 24 bin 500 dolara ulaşmasının ardından bir düzeltme yaparak bu haberin yazıldığı saaatlerde 24 bin 146 dolar üzerinden alıcı buluyor. Olumlu haberlerin piyasaya pompalanmaya devam etmesi durumunda Bitcoin'in yükselişi de devam edebilir.

10 büyük kripto para biriminde son durum:

Bitcoin – 24 bin 178 dolar

Ethereum – Bin 674 dolar

Tether (USDT) – 1 dolar

BNB – 308,5 dolar

USD Coin (USDC) – 1 dolar

XRP– 0,3727 dolar

Cardano (ADA) – 0,3447 dolar

Polygon (MATIC) – 1,18 dolar

Dogecoin – 0.07263 dolar

Binance USD (BUSD) – 1 dolar

Son olumlu gelişmeler sonrasında Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarında önemli bir yükselme oldu. Tabi ki burada yazılanlar sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğini hatırlatalım. Peki siz kripto paralarda yaşanan bu yükseliş hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.