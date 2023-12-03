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Birleşik Krallık'ta sahte iPhone 15 Pro Max skandalları bitmiyor

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Doğrudan Apple Store'dan bir iPhone 15 Pro Max sipariş ettiğinizi, ancak telefon geldiğinde bunun sahte olduğunu, iPhone 14 veya iPhone SE olduğunu hayal edin. İşte bu hayali bile kötü olay bire bir İngiltere'de yaşandı. Apple'ın topluluk forumunda (AppleInsider aracılığıyla) şikayetlerin ortaya çıkması nedeniyle bu durum Birleşik Krallık'ta çok sık yaşanıyor gibi görünüyor.

Doğrudan Apple Store'dan bir iPhone 15 Pro Max sipariş ettiğinizi, ancak telefon geldiğinde bunun sahte olduğunu, iPhone 14 veya iPhone SE olduğunu hayal edin. İşte bu hayali bile kötü olay bire bir İngiltere'de yaşandı. Apple'ın topluluk forumunda (AppleInsider aracılığıyla) şikayetlerin ortaya çıkması nedeniyle bu durum Birleşik Krallık'ta çok sık yaşanıyor gibi görünüyor.

Birleşik Krallık'ta sahte iPhone 15 Pro Max skandalları bitmiyor

"Sabila89" adlı kullanıcı bir gönderisinde: " Apple'dan teslim edilmek üzere 2 adet iPhone15 Pro Max sipariş ettik ve teslim edilen telefonlar, IMEI numaraları bloke edilmiş iPhone 14 Pro Max çıktı. Şimdi Apple bize geri ödeme yapmıyor. Bizim zorlukla kazandığımız paramız çalındı. Birisi lütfen bu duruma nasıl devam edileceğine rehberlik edebilir mi?"

Benzer bir durum, "RobWhistler" adlı kullanıcının da başına geldi ve şunları yazdı: "Mavi Titanyum renginde bir iPhone 15 Pro Max sipariş ettim ve sahte bir iPhone 14 Pro Max aldım. Apple'a rapor edildi, polise rapor edildi, Barclays'e rapor edildi. Kimsenin umrunda değil ve hiçbir işlem yapılmayacağı, para iadesi yapılmayacağı söylendi.

Topluluk forumunda kullanıcı adı "Chris-J-88" olan biri de Apple'dan iPhone 15 Pro Max sipariş etti ve mor bir iPhone 14 Pro Max aldı. Apple ile iletişime geçtikten sonra ise "Temsilcilerinden biri bana, iPhone 14'ü yanlışlıkla oraya koymalarının imkansız olduğunu, bu yüzden telefon gönderildikten sonra değiştirilmiş olması gerektiğini söyledi." açıklamalarını yaptı.

Apple'dan iPhone 16 kamera adası ile ilgili radikal değişiklik

Sipariş ettiği iPhone 15 Pro Max yerine iPhone SE alan Birleşik Krallık'taki bir diğer tüketici, iPhone SE'nin Tesco Mobile adlı operatöre ait bir çıkartmaya sahip olduğunu fark etti. Bahsi geçen Tesco Mobile, yakın zamanda telefon teslimatları için DPD adlı teslimat hizmetini kullanmayı bırakmıştı çünkü birçok müşteri sipariş ettikleri telefonları alamamaktan şikayet ediyordu.

Birleşik Krallık'ta güvenilir teslimatlar yapma konusunda kötü bir üne sahip olduğu bilinen DPD'nin yanı sıra, DHL de bazı hatalı sevkiyatlara karıştı. Apple topluluk forumunda şikayette bulunanlardan ikisine Tim Cook'a bir e-posta gönderdikten sonra doğru telefon gönderildiği için, şu anda izlenmesi gereken yolun bu olduğu düşünülüyor.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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