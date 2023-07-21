Apple, 2021 yılında izleme cihazı AirTag'ı tanıttı. O günden bu yana Airtag birçok kullanıcı için kayıp eşyalarını bulmak için ilk adres hali geldi. Havaalanları ise kaybolan eşyalar konusunda olağan şüphelilerin başında geliyor. Öyle ki, bir sihirbaz bile kayıp çantasını bu sayede buldu. İşte bu ilginç hikayenin detayları:

Bir sihirbaz havaalanında kaybolan çantasını AirTag ile buldu

Hikayemiz David Orleans isimli bir sihirbazın yerel bir ticaret fuarına katılmak için Salı günü Newark'a gitmesi ile başlıyor. Burada gösteriler yapacak olan Orleans, yanında taşıdığı valizde ise performansları için kullandığı bin 500 dolar değerindeki ses ekipmanları bulunuyordu.

Son dönemde havayolu şirketlerinin çanta kaybetme vakalarının artmış olması nedeniyle, Orleans da kendisi için oldukça değerli olan valizine bir AirTag koymuştu. Orleans, gittiği yerde uçağından indikten sonra bagajının nerede olduğunu görmek için Find My (Bul) uygulamasını kontrol ettiğinde ilk etapta bir sorun görünmüyordu. Valizi de onunla birlikte Newark'a gelmişti.

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Olaylar ise David Orleans'ın valizini teslim almak için bagaj teslim alanına gitmesi ile başlıyor. Bir süre çantasını bekleyen Orleans, yeniden Find My (Bul) uygulamasına başvurmak zorunda kaldı. Uygulamayı açtığında çantanın hareketsiz bir şekilde durduğunu farketti. Çünkü taşınma sırasında valizi havaalanı asfaltı üzerine düşmüştü.

Sihirbaz, United Airlines müşteri desteğine gidip durumu açıklamaya çalıştı. Çantasının Newark'a ulaştığını ancak şimdi ona teslim edilmediğini söylemeye çalışan Orleans, istediği yanıtı bir türlü alamadı. Çantanın havaalanında bir yerlerde olduğunu ancak bagaj teslim noktasına ulaşmadığını anlatmaya çalışsa da yetkililer bir türlü bu konuda yardımcı olmadı.

Klasik prosedürü uygulayan çalışanlar, çantayı bulduktan sonra beş iş günü içinde oteline postalayabileceklerini söylemekle yetindiler. Ancak sihirbazımız Newark'ta sadece üç gün kalacaktı ve çantasındaki eşyalar gösterisi için çok önemliydi.

Find My uygulamasını daha yakından inceleyen sihirbazımız, valizini 90 numaralı kapıya oldukça yakın bir yerde olduğunu keşfetti. Hemen plan yapmaya koyulan Orleans, kapıya daha fazla yakın olmak için iade edilebilir bir bilet aldı.

Biletini alıp, güvenlikten geçtikten sonra 90 numaralı kapıya yanaşan sihirbaz, çantasını asfaltın üzerinde öylece durduğunu gördü. Sonrasında bir United Airlines çalışanını valizini oradan alması konusunda ikna eden Orleans, yapılan diğer işlemler sonucunda valizine kavuşmuş oldu.

Çantasına kavuştuktan sonra biletini iade eden sihirbaz, böylece gösterisine de zamanında yetişmeyi başardı. Bir diğer komik detay ise, Orleans'ın çantasını teslim almasına rağmen, olay gününden sonra United Airlines'ın sihirbaza bir e-posta göndererek çantasını hala aramakta olduklarını ve buldukları anda ona göndereceklerini bildirmesi oldu.

AirTag tanıtıldığı günden bu yana birçok kişinin eşyalarının bulunmasında ön ayak oldu. Bu olayda çantası kaybolan kişinin bir sihirbaz olması ise tam ironi. Peki siz AirTag ve havaalanı içerisinde kaybolan eşyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.