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Bill Gates yapay zekanın devralamayacağı 3 mesleği açıkladı

Bill Gates yapay zekanın devralamayacağı 3 mesleği açıkladı
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Microsoft'un kurucu ortağı ABD'li milyarder Bill Gates, yapay zekanın devralamayacağı 3 meslek grubununun; yazılım, biyoloji ve enerji alanı olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın önemi dünya için neredeyse her gün git gide artarken gelişimiyle birlikte birçok mesleğin de tarih olacağı iddiaları ortaya atılıyor.

BAZI SEKTÖRLER HALA KAFA TUTUYOR

Yapay zekanın yükselişinin çalışma şekillerini kökten değiştireceğini ve çoğu geleneksel işin otomasyonla değiştirileceğini vurgulayan ABD'li milyarder Bill Gates, buna rağmen bazı sektörlerin yapay zeka dalgasına karşı dirençli olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

3 MESLEK GRUBUNU PAYLAŞTI

Microsoft'un kurucu ortağı olan Gates, yapay zekanın yaygınlaşmasına rağmen önemini koruyacak üç meslek grubunu yazılım, biyoloji ve enerji alanı olarak açıkladı.

YARATICILIK KONUSUNDA YETERSİZ

Bu alanların hâlâ insan uzmanlığına ve müdahalesine ihtiyaç duyduğunu belirten Gates, yapay zekanın daha çok tekrarlayan görevlerde etkili olduğunu ancak karmaşık analizler, teknik bilgi ve yaratıcılık gerektiren işlerde insan gücünün yerini dolduramayacağını vurguladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bill gates bile yapay zeka insan yaratıcılığının yerini alamaz diyor. alamaz çünkü yapay zeka insan yapımı, insan zekası ise Allah yapımıdır.

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Haber Yorumlarıman:

adamlar yapay zeka ile uğraşıyor gelişimlerini daha iyi ve ileri seviyelere çıkartmaya çalışırken biz sadece makarna ekmek soğan yiyen zihniyetten gelişim bekliyoruz.

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

gelecekte yapay zeka chp yönetiminin de yerini alamaz, çünkü yapay zeka çalıp çırpmaz rüşvet almaz, vermez, avm leri tehdit etmez, namusuyla çalışanları boykot etmez.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

man.... sen gerçekten man kafasın. her konuda BOŞ MUHALEFET ETMEYİ keramet mi sanıyorsun. ülkenin son 20 senede teknoloji ve bilimde kattettiği mesafeyi Allah da biliyor kul da biliyor. kalkıp boş boş sallamışsın. şeker fabrikası, tütün ve şarap fabrikası açmayı sanayileşme olarak millete yediren sizsiniz, tamamen yerli iha, siha, uydu, füze, helikopter(ATAK), denzaltı, uçak gemisi, otomobil hatta sasvaş uçağı(kaan) yapacak seviyeye geldiğimzi dönemde bilim üretemiyorzu diye sallıyorsun. ayıp

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Birde Tayyip erdoğanın yerini alması mümkün değil...çünkü yolsuzluk, hukuksuzluk bilmez..zorlasada olmaz kısa devre yapar. ;)))

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yapay zeka yapa zeka ortalık doldu bundan sebep geri zeka..

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Haber YorumlarıSebati Can:

Çocuk tacizcisi Epstein'in en yakın arkadaşı Billy Gates'i boykot edelim. Çocuk tacizcisi ve sapığının bilgisayar dahisi olarak lanse edilmesi son derece yanıltıcı ve tehlikelidir.

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Haber YorumlarıNidhogg Nors:

Bir de dönerci, pideci.

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Haber YorumlarıRed Royal:

bir yazılım şirketine sahip olduğu ve bu işten para kazandığı için şeffaf bir analiz değil. ChatGPT 6 çıktığında yapay zeka windows işletim sistemi gibi bir yazılımı dahi yapabilir. Biyoloji alanında ar-ge maliyetleri düşeceği için yine istihdam sorunu ortaya çıkar. Enerji alanı da aynı şekilde. Yapay zekanın yapamayacağı şeyler genelde el emeğine dayalı ve mekanik sistemler.

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