Bilişim Vadisi Yapay Zeka Projelerine Özel Önem Veriyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, yapay zeka projelerine özel önem verdiklerini belirterek destekledikleri bazı projelerin ihracat yapma noktasına geldiğini ifade etti.

Tüzgen, Bilişim Vadisi İzmir'de AA muhabirine yaptığı açıklamada Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü olduğunu, Gebze, İstanbul, İzmir ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de hizmet verdiklerini anlattı.

Bilişim Vadisi çatısı altındaki 4 kampüste 600'den fazla firmanın teknoloji geliştirme faaliyetlerini yürüttüğünü bildiren Tüzgen, şöyle konuştu:

"Bu firmalar ürünlerini dünya pazarına sunuyor. Biz özellikle mobilite, oyun ve finans teknolojileri alanlarında uzmanlık gösteriyoruz. Genel olarak yazılım teknolojileri ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren çok sayıda firma, Bilişim Vadisi bünyesinde AR-GE çalışmalarını yürütüyor.

Bilişim Vadisi olarak yapay zekada faaliyet gösteren firmalara, yerli girişimcilere ve Türkiye'de teknoloji üretenlere destek olmaya devam edeceğiz. Yapay zeka odağımızda var."

Tüzgen, katma değerli bir ekosistem oluşturmayı arzuladıklarını ve girişimcinin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Görme engelliler için yapay zeka uygulaması

Yapay zekayla ilgili hayatın tüm alanlarına yönelik teknolojiler geliştirilebildiğini aktaran Tüzgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜBİTAK'tan tutun pek çok özel sektör kuruluşuna kadar şu anda bu alanda ciddi yatırımlar yapmakta. Bilim Vadisi'nde de yapay zekayla alakalı çalışma yürüten firmalar var. Bunlardan özellikle birinden bahsetmek istiyorum. Görme engelli Zülal Tannur kardeşimizin görüntü işleme üzerine kurduğu yapay zeka şirketi bugün bütün dünyaya hizmet satma noktasına geldi. Bu genç kardeşimiz görme engelliler için görüntüleri algılayarak bunları farklı formatlarda hikayeleştiren, öne çıkartan bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama şu anda dünyada pek çok marka tarafından değerlendirilmekte. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine bu kardeşimiz çalışmasını sundu, mentörlük ve yatırımlar aldı. İnşallah dünyaya ihraç edilen bir yapay zeka uygulama Bilişim Vadisi'nden çıkacak."