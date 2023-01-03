Bethesda'dan Starfield çıkış tarihi açıklaması geldi!

The Elder Scrolls ve Fallout serilerinin yapımcısı olan Bethesda, Starfield çıkış tarihi ile ilgili yeni bir bilgi paylaştı. İşte detaylar...

Fallout ve The Elder Scrolls gibi serilerin yapımcısı olan Bethesda, bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Starfield'ı geliştirmeye devam ediyor. Oyuncular tarafından merakla takip edilen oyunun Kasım 2022 tarihinde çıkış yapması bekleniyordu. Sonrasında oyunu 2023'ün belirsiz bir tarihine erteleme kararı alan Bethesda, Starfield çıkış tarihi ile ilgili yeni bir bilgi verdi.

Starfield çıkış tarihi : 2023 ilk yarısı

Bu sene içerisinde çıkması beklenen, Bethesda'nın sahip olduğu Arcane Studios tarafından geliştirilen Redfall oyununun da erteleneceği söylentileri bulunuyor. Bu sebeple oyuncular Starfield için de erteleme kararı beklerken Bethesda, Starfield'ın resmi destek sayfasında "2023'ün ilk yarısında Xbox Series S/X ve PC'ye özel olarak geliyor." şeklinde bir yazı paylaştı.

Yazının yeni paylaşılmış olması güncel olduğunu gösterdiği için Bethesda'nın Starfield'ı erteleme planının olmadığını anlıyoruz. Yine de kesin çıkış tarihinin henüz belli olmadığını belirtelim. Yaklaşık beş yıldır geliştirilen oyunun hedefleri arasında oyun dünyasının en büyük evrenlerinden birini oluşturmak bulunuyor.

Xbox Gamepass'e 2023'te çıkacak oyunlar belli oldu!

2022 yılının sonlarında yayınlanan oynanış videosu ile beklentileri bir hayli yükselten Starfield, yıldızlar arasında geçen bir rol yapma oyunudur. 2230 yılında geçen oyunda, insanlık artık güneş sisteminin ötesine geçerek yeni gezegenlere yerleşiyor ve uzay gezginleri olarak yaşıyor. Microsoft'un Bethesda Softworks'ü satın almasının ardından çok beklenen bu yapım PC ve Xbox Series S/X için özel olarak çıkışını gerçekleştirecek. Ayrıca Starfield, çıkış tarihinde Xbox Gamepass kütüphanesinde yerini alacak.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Starfield, çıkış tarihinin yanı sıra diğer oyunlardan farklı olan görev sistemiyle de gündeme geldi. Radiant olarak adlandırılan bu sistem, oyuncuları henüz keşfetmedikleri yerlere göndermek için görevler üretiyor. Bu sayede oyuncuların keşif yapma hissiyatı güçleniyor. The Elder Scrolls 4: Oblivion'dan itibaren denenmeye başlayan sistem, Skyrim'in başarısında ise önemli bir rol oynadı.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Starfield çıkış tarihi tekrar ertelenecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.