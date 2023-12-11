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Betelgeuse Yıldızı, Bir Asteroid Yüzünden Kaybolacak

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NASA'nın açıklamasına göre, 12 Aralık tarihinde Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'dan görülebilecek bir astronomik olay yaşanacak. Betelgeuse yıldızının önünden geçecek olan bir asteroid, yıldızın kaybolmasına neden olacak. Bu nadir olay, amatör ve profesyonel gök bilimcilere önemli bir fırsat sunuyor.

Gökyüzünde ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık tarihinde Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'dan görülebilecek bir astronomik olay yaşanacak. Bir asteroid, Betelgeuse yıldızının önünden geçerek bir süre boyunca kaybolmasını sağlayacak.

Betelgeuse yıldızı, bir asteroid yüzünden kaybolacak

Uzay boşluğunda, 12 Aralık Salı sabahı nadir görülen bir astronomik olay yaşanacak. 319 Leona olarak bilinen asteroid, Mars ile Jüpiter arasındaki yörüngede dönecek. Bu da Dünya'dan bakıldığında Betelgeuse'un kaybolmasına yol açacak.

Orion takım yıldızında bulunan Betelgeuse, çıplak gözle görülebilen en büyük ve en parlak yıldızlardan biridir. Kendine özgü kırmızı tonu ise uzayda tanınmasını kolaylaştırıyor. 12 Aralık tarihinde yaşanacak gök tutulması, Betelgeuse'un kayboluşunu görmek için oldukça önemli.

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Gök olayının görülebileceği mesafenin dar olması ise daha fazla merak uyandırdı. Meksika'nın bazı bölgelerinden güney Avrupa'ya kadar uzanacağı bildirildi. Türkiye saatiyle 12 Aralık 04.00'te yaşanacağını belirtelim. Ayrıca İtalya'daki Sanal Teleskop Projesi yardımıyla canlı yayınlanacak.

Parlak yıldızların asteroidlerden dolayı kaybolması, nadir görülen olaylardan biridir. Bu da önümüzdeki Salı sabahı amatör ve profesyonel gök bilimcilere kayda değer bir fırsat sunuyor. Betelgeuse'un kayboluş anlarında gökyüzünün açık olacağını da hatırlatalım.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırmada, Güneş'te Dünya'nın 60 katı büyüklüğünde kara delik açıldığı ifade edilmişti. Uzmanlar başlangıçta bu deliğin orta şiddette (G2) bir jeomanyetik fırtınayı tetikleyebileceğini, bunun da önümüzdeki birkaç gün boyunca radyo kesintilerini ve güçlü kutup ışıklarını tetikleyebileceğini öngördü.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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