Beklenen an: iOS 17 ve iPadOS 17 yayınlandı! Nasıl indirilir?

Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı 2 yeni işletim sistemi güncellemesi sonunda yayınlandı. iOS 17 ve iPadOS 17 işletim sistemi güncellemeleri artık Apple kullanıcıları tarafından indirilebilir durumda. Peki iOS 17 ve iPadOS 17 nasıl indirilir? Yeni güncellemeler neler sunuyor? İşte detaylar…

iOS 17 ile birlikte gelen yenilikler!

Apple yeni iOS 17 sürümü ile birlikte birçok farklı noktaya odaklanmış durumda. Bunlardan en çok göze çarpan ise arama/çağrı özelleştirme oldu. Bu ekrana bir kişinin fotoğrafını veya Memoji'sini koyabilmenize ve ayrıca yazı stilinden rengine kadar tüm arama ekranını özelleştirebilmenize olanak sağlıyor.

Canlı Çıkartmalar desteği sayesinde fotoğraflardan belirli objeleri seçebilecek ve daha sonra çıkartma olarak kullanabileceksiniz. Ayrıca bunlara ek olarak aradığınız kişi FaceTime çağrınızı cevaplayamadığında video veya ses kaydı yollayabilme ve görüşme sırasında artırılmış gerçeklik efektleri kullanma bulunuyor.

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AirDrop benzeri bir özellik olan NameDrop ise bir diğer önemli yenilik. AirDrop'a benzer şekilde çalışan bu özellik sayesinde herhangi bir Apple cihazına AirDrop kullanıyor gibi rehberinizde kayıtlı bir numarayı ve bilgilerini kolaylıkla gönderebileceksiniz. Ayrıca bu özellikle birlikte iki iPhone'u bir araya getirmek mümkün olacak. SharePlay sayesinde bir başka iPhone sahibiyle müzik dinleyebilir, film izleyebilir veya oyun oynayabilirsiniz.

Hangi iPhone modelleri iOS 17 alacak?

iOS 17 alacak modeller şu şekilde:

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPadOS 17 ile birlikte gelen yenilikler!

Apple, bu yıl gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinliğinde iPadOS 17 işletim sistemini tanıtmıştı. Bugüne kadar sadece Beta sürümleri ile karşımıza çıkan iPadOS 17, şimdi kararlı sürümü ile karşımızda. Kilit ekranından başlayan yenilikler sayesinde hareketli duvar kağıtları ve widgetlar ekleyebileceksiniz.

iPadOS 17 kilit ekranı ile birlikte Mesajlar kanadında da birçok yeniliğe gidiyor. Yeni "artı" düğmesini Mesajlar kısmına ekleyen Apple, bu kısımdan fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntülemenize olanak sağlıyor. Bunun yanında kaçırdığınız mesajları görüntülemek için yeni bir ok simgesine de sahip olan iPadOS 17, aynı zamanda aradığınız mesajı kolayca bulmanız için "Arama filtresi" özelliğine de sahip. Ayrıca gelen sesli mesajları yazılı metne de dönüştürebiliyor.

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Yeni FaceTime özelliği ile artık bir kişiyi aradığınızda ve çağrınıza cevap alamadığınızda aradığınız kişiye sesli mesaj ya da video yollamanıza olanak sağlanıyor. Buna ek olarak iPad'inizdeki çağrınızın Apple TV'ye aktarılmasına da izin veriliyor. iPadOS 17 ile artık kişilerinizle ortak notlar kullanabilirsiniz. Siz çalıştığınız bir notu arkadaşınızla paylaşabilirken, arkadaşınızın yaptığı güncellemeler sizin ekranınızda eş zamanlı olarak görünecek.

iPadOS 17 alacak modeller!

12.9 inç iPad Pro (2. nesil ve daha yeni modeller)

10.5 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro (1. nesil ve daha yeni modeller)

iPad Air (3. nesil ve daha yeni modeller)

iPad (6. nesil ve daha yeni modeller)

iPad mini (5. nesil ve daha yeni modeller)

iOS 17 ve iPadOS 17 nasıl indirilir?

iPhone veya iPad cihazınızdan "Ayarlar" menüsüne girin. Ardından "Genel" sekmesine giriş yapın. En üst tarafta yer alan "Yazılım Güncelleme" sekmesine tıklayın ve cihazınız denetleme işlemini gerçekleştirsin. Ardından iOS veya iPadOS 17 sürümünü indirip, kurabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.