Bayraktar TB3 İlk Koşu Testini Tamamladı

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar insansız hava araçları arasına yeni bir üye katılıyor. Bayraktar TB3 ismiyle çıkacak olan SİHA, gelecek dönemde hizmete girecek TCG Anadolu amfibi hücum gemisi üzerinde bulunan kısa pistten kalkış yapabilecek. Üstelik her ne kadar ABD de bu alanda çalışıyor olsa da bu özelliğiyle dünyada ilk olacak. Bugün ise ilk koşu testini tamamladı.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar insansız hava araçları arasına yeni bir üye katılıyor. Bayraktar TB3 ismiyle çıkacak olan Siha, gelecek dönemde hizmete girecek TCG Anadolu amfibi hücum gemisi üzerinde bulunan kısa pistten kalkış yapabilecek. Üstelik her ne kadar ABD de bu alanda çalışıyor olsa da bu özelliğiyle dünyada ilk olacak. Bugün ise ilk koşu testini tamamladı.

Bayraktar TB3, ilk koşu testini tamamladı!

TCG Anadolu amfibi hücum gemisi, geçtiğimiz yıl suya indirildi. Bu yılın ilk çeyreğinde de son test süreci başladı. Ardından kabul testleri tamamlanıp envantere alındı. Hatta İstanbul sahilinde üzerinde Bayraktar TB3 ve Kızılelma prototipleri konumlanmış şekilde ziyarete de açıldı. Şu anda ise verilen görevleri yerine getiriyor.

Bu gemide F-35 kullanılması planlanıyordu. Fakat ABD ambargosu nedeniyle F-35 satışları süresiz rafa kaldırıldı. Yani Türkiye artık proje içerisinde değil. Ayrıca değil F-35, F-16 satışı bile yapılmıyor. Bu nedenle Türkiye, TCG Anadolu'yu SİHA ve helikopter gemisine çevirme kararı aldı.

TCG Anadolu gemisi ilk görevi için yola çıktı!

Bu talebe karşılık geliştirme sürecine şekil verilen Bayraktar TB3 ise Bayraktar TB2'nin daha uzun, geniş, yüksek ve katlanabilen kanat yapısına sahip bir versiyonunu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii gelecekte sabit kanatlı 2. bir versiyonu görmemiz mümkün.

Bayraktar TB3'ün getirdiği bir diğer önemli yenilik de fiyat-performans erkinliğini koruyarak Bayraktar TB2'nin neredeyse 2 katı kadar yük taşıyabilecek oluşu. Tabii bu durum tasarıma da etki ediyor. Fakat yalnızca mühimmat değil. Farklı görevlere göre podların takılmasına olanak sağlayacak.

Baykar, ABD ile yarışta!

Bu alanda Baykar'ın yalnız olmadığını belirtelim. ABD'nin en ünlü SİHA'larından MQ-9 Reaper'ı geliştiren General Atomics de TB2-TB3 örneğinde olduğu gibi MQ-9'un katlanır kanatlı, kısa veya uzun pistli gemilerden kalkabilecek modeli üzerinde çalışıyor. Bu araca da MQ-9B STOL isimlendirmesi yapılacak.

Her ne kadar katlanır kanatlı uçak gemisi (amfibi dahil pistli gemiler) için özel üretilen ilk SİHA'yı Baykar tanıtmış olsa da General Atomics ilk uçuran ve envantere gireni yaparak tarihe geçmek istiyor. Fakat Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar her alanda dünyada ilk olacaklarını söyledi. Nitekim ilk koşu testini başarıyla tamamladı.

#BayraktarTB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı. ??????#BayraktarTB3 successfully completed its first high speed roll test. ?????? pic.twitter.com/y6vqffGeMv — BAYKAR (@BaykarTech) October 13, 2023

Bayraktar TB2 vs TB3 SİHA özellikleri

ÖzelliklerBayraktar TB2Bayraktar TB3 Kanat açıklığı12 metre14 metreUzunluk6.5 metre8.35 metreYükseklik2.2 metre2.6 metreSeyir-En yüksek hız70 knot – 120 knot125 knot-160 knotFaydalı yük kapasitesi150 kg280 kilogramSilah istasyonu sayısı46Haberleşme-Kumanda menzili: <300 km SATCOMSATCOMEn yüksek kalkış ağırlığı700 kg1450 kgHavada kalış süresi27+ saat24+ saatKalkış ve inişOtomatik Otomatikİtki tipi105 HP-Rotax 912 170 HP- TEI PD-170170 HP- TEI-PD170 225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS MAM Cirit BOZOK TOGAN KUZGUNL-UMTAS MAM Cirit BOZOK TOGAN KUZGUNDiğer -Gerçek zamanlı görüntü aktarma sistemi (BGAM) -3 yedekli aviyonikler ve sensörler -ASELSAN CATS -GNSS uydu navigasyon sistemi-Katlanır kanat yapısı -Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme -Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş

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