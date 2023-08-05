Baykar, Pakistan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı ile iş birliği anlaşması imzaladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından dün açılışı yapılan Pakistan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı (NASTP) ile Baykar arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Baykar Teknoloji, NASTP bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri yürütecek ve Pakistan'ın uzay ve havacılık ekosistemine katkı sunacak. Baykar, savunma ve havacılık sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren firma olup, 2022 yılında 1.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından dün açılışı yapılan Pakistan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı (NASTP) ile Baykar arasında iş birliği anlaşması Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman tarafından imzalandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şerif ile açılış töreninde bir araya geldi. Açılış programının ardından Baykar ile NASTP arasında iş birliği anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Anlaşmayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman imzaladı.