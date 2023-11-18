Batman Üniversitesi Enerji Koordinasyon Merkezi'ne ev sahipliği yaptı

Batman Üniversitesi, enerji üzerine ihtisaslaşarak kurduğu Enerji Koordinasyon Merkezi ile Uluslararası Enerji Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kırat, yenilenebilir enerjinin şebeke entegrasyonu ve depolama teknolojileri konusunda konuştu.

Bölgesel kalkınma alanında enerji üzerine ihtisaslaşarak Enerji Koordinasyon Merkezi kuran Batman Üniversitesi, Uluslararası Enerji Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Dicle Elektrik'in ana sponsorları arasında bulunduğu bu önemli etkinlikte yenilenebilir enerjinin şebeke entegrasyonu ve depolama teknolojileri konulu oturumda konuşan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kırat, enerji depolama teknolojilerine ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Batman Enerji Zirvesi 23 adıyla gerçekleştiren etkinliğin ilk gününde; Enerjide Sürdürülebilirlik ve Karbon Sıfır Politikası, Yenilenebilir Enerjinin Şebeke Entegrasyonu ve Depolama Teknolojileri, Bölgesel Kalkınmada Enerjinin Önemi gibi konuların ele alındığı oturumlar düzenlendi. Dicle Elektrik'in ana sponsorlar arasında yer aldığı zirvenin ikinci gününde, Sürdürülebilir Enerji ve Yapay Zeka, Akıllı Şebekeler, Enerji Sistemleri, Enerji Hukuku, Kent ve Enerji, Enerji Verimliliği ve İktisadı gibi konularda uzman isimlerin sunumlarına yer verildi. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Batman Üniversitesinin bölgede bir enerji merkezi olma hedefi dile getirildi.

Yenilenebiilir enerji depolama tesisi başvuruları 30 GW'a ulaştı

Yenilenebilir Enerjinin Şebeke Entegrasyonu ve Depolama Teknolojileri konulu oturumda konuşan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kırat, yenilenebilir enerjiye olan ilginin artarak devam ettiğini belirterek yaptığı sunumda Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'na yapılan 30 GW'a ulaşan depolama tesisi başvurularının önemine dikkat çekti. Bu başvuruların 370 adedi Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde olduğunu ve bu bölge için yapılan toplam başvuru gücünün 6,03 GW olduğunu belirtti. Kırat, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin depolanması ve pil teknolojisindeki gelişmelerin ülke için büyük bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Dicle Elektrik'in dağıtım bölgeleri 6'ıncı sırada

Konuşmalarını yeşil enerjinin yakın gelecekteki önemine vurgu yaparak sürdüren Kırat; "Bugün elektrik ve enerji piyasalarının karşılaştığı sorunları, geleceğe yönelik çözüm önerilerini ve teknolojilerini akademik düzlemde konuşacağımız çok kıymetli bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Dağıtım bölgemizde karbon ayak izinin ortadan kaldırılması için yatırımların yaygınlaşması da insan ve doğaya faydalar sağlayacaktır. Depolama tesislerinin bu aşamada yaygınlaşıyor olması çok önemli. Bununla ilgili ciddi araştırma ve yatırım çalışmaları var" dedi.

Dağıtım bölgelerinde karbon ayak izini azaltacak yatırımların ve depolama tesislerinin yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kırat, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen kurulu güç açısından Dicle Elektrik'in dağıtım bölgelerinin 622 MW ile 6'ıncı sırada olduğunu belirtti. Kırat, Şanlıurfa'nın 405 MW'lık güneş üretim tesisi yatırımlarıyla il sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını ve Batman'daki güneş üretim tesislerinin toplam kurulu gücünün 30 MW olduğunu kaydetti. - BATMAN