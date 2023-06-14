Başakşehir Living Lab Girişimci Günü'nde 21 proje finale kaldı

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Başakşehir Living Lab Girişimci Günü'nün 16'ncısı düzenlendi. Girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu etkinlikte 114 projeden 21'i finale kaldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hayatı kolaylaştıran teknoloji ve inovasyon çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi BaşakşehirLiving Lab'de geleneksel hale getirdikleri etkinliğin 16'ncısına ev sahipliği yaptıklarını belirten Kartoğlu, "Girişimcilik kimliğimiz ile girişimcilerimizin projelerini tanıtmasının yanı sıra yenilikçi fikirlerinin de ülkemizin ihtiyacı olan yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesine imkan sağlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nda, son yıllarda büyük bir atılım içinde olan ülkemizin teknoloji hamlesine omuz veriyoruz. 23 şehrimizden girişimcilerimiz; sağlık, eğitim, güvenlik, yazılım ve tarım gibi alanlarda 114 projeyle başvuru yaptı. 12 şehrimizden 21 girişimcimiz finale kalma başarısı gösterdi" şeklinde konuştu.

Başakşehir'de yediden yetmişe herkese teknoloji eğitimleri verdiklerinin altını çizen Kartoğlu, "Hayatı kolaylaştıran teknoloji ve inovasyon çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Teknoloji yolculuğumuzda en büyük gücümüz, girişimcilerimiz. Onlarla birlikte yol yürüyor, düşünüyor, üretiyor ve ilkleri başarıyoruz" ifadelerini kullandı.