Bakan Kacır: Yapay Zeka, Küresel İş Birliğinde Yeni Bir Dönüm Noktası

Esra GÜNTEPE -Hadican EROL / Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen TRT World Forum'da düzenlenen 'Tekno-Feodalizm Ötesinde: Yapay Zeka İnovasyonunun, Yönetişiminin ve Erişiminin Demokratikleştirilmesi' başlıklı oturumda konuştu. Kaçır, "Küresel sistemde daha fazla denge sağlamamız gerekiyor ve iş birliği yapmamız gerekiyor. Teknoloji bizi bölmek yerine bizi bir araya getirmeli. Teknoloji ilerledikçe biz yapay zeka evrimini insanlık yararına kullanmak istiyoruz" dedi.

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum, 'Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere' temasıyla ikinci gününde devam ediyor. Forumun üçüncü oturumuna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

'YAPAY ZEKA ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ HALİNE GELDİ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji artık sadece ulusların rekabeti ile alakalı değil aynı zamanda refahı, bağımsızlığı ve direnci ile alakalı. Bundan dolayı önceden inovasyon yarışı vardı ancak bu şimdi bir teknolojik güç içi savaşa dönüştü ve bu dönüşümün kalbinde yapay zeka var. 10 yıl önce yazılım dijital dönem cümlesine uyuyordu ama şimdi yeni bir anlamı var yapay zeka dünyayı yönetiyor diyorlar ve bu hızlı bir şekilde dünyayı veri analizi ile birlikte ve analizler ile birlikte yapay zeka artık dönüşümü yönlendiriyor. Yapay zeka hala küresel teknoloji oyuncularının elinde, birkaç oyuncunun elinde ve rekabeti pazardaki dominasyonları ile birlikte insanlar artık dijital güce de ilgi göstermeye başladı. Burada büyük bir ayrım var Amerika ve Çin arasında ve dünyanın geri kalanında yapay zeka gelişmelerinde. Artık bu uluslararası ilişkilerde güç haline geldi" ifadelerini kullandı.

'VERİ MERKEZİMİZİ 2030'DA 1000 KW'A KADAR ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Bakan Kacır, "Dünyada küresel bir şekilde yapay zeka bir bakış açımız olması gerekiyor. Küresel sistemde daha fazla denge sağlamamız gerekiyor ve iş birliği yapmamız gerekiyor. Teknoloji bizi bölmek yerine bizi bir araya getirmeli. Dünya maalesef ki kapsayıcı bir çerçeve yayınlamadı henüz yapay zekanın gelişimi ile alakalı. Yapay zekanın adil ve güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılması konusunda bir şey yapmadı. Daha da derin trajedilere Gazze'de gördüğümüz gibi bizim bir arada olmamız gerekiyor. Nasıl etik sınırlar ile bir araya geleceğiz yapay zekada. Teknoloji ilerledikçe biz yapay zeka evrimini insanlık yararına kullanmak istiyoruz. Adalet prensipleri ile devam etmek istiyoruz ve kapsamlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Aynı anda bu dönüşümü bir fırsata çevirmek istiyoruz. Teknoloji kapasitemizi güçlendirmek istiyoruz. Ürün sistemlerimiz ile eğitim politikalarımız ile teknolojik alt yapımızı bu vizyonda besliyoruz. Bu çerçevede yapay zeka kurumunu kurduk. Bilimsel teknolojik kurumumuz TUBİTAK'ın altında inovasyonla ve akademiyle endüstri arasındaki ve devlet arasındaki ilişkileri arttırarak ilerliyoruz. Şuna inanıyoruz Türkiye yapay zeka inovasyonunun değerlerini kullanmalı ve gençler arasında bunun daha da arttığını görüyoruz. Dünya'nın en büyük uçak teknoloji festivalinde de atölyeleler ile birlikte ülkedeki herkese ulaştık ve sektör kampüste programı ile birlikte yapay zeka dönemindeki yetenekleri öğrencilere gösterdik. Veri merkezlerimiz ile birlikte artık Türkiye'de yeni nesil veri merkezlerinin kurulması gerektiğinin farkındayız. Hali hazırda bulunan Veri merkezimizi 2030'da 1000 KW'a kadar çıkarmak istiyoruz kapasitemizi. Böylelikle dijital değişimi hızlandıracağız endüstriden finansa, sağlığa her sektörde. Burada Türkiye'nin sanki bir kullanıcı değil de üreten bir girişimci olmasını istiyoruz. Bunun ile birlikte partner uluslarla birlikte yapay zeka çözümleri oluşturmak istiyoruz, çeşitliliği arttırmak istiyoruz, kültürel nüanslara saygı göstermek istiyoruz ve küresel bir topluluk oluşturmak istiyoruz. Açgözlülük ile yönetirsek bizi ayıracak eğer bilgi ile yönetirsek biz bir araya getirecek ve demokrasiyi daha da güçlendirebiliriz, özgürlüğü koruyabiliriz ve insanlığa hizmet etmesini sağlayabiliriz" dedi.