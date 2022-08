Ay'a gidecek NASA roketinde yıldırım paniği!

Nasa, mürettebatsız gerçekleşecek Ay görevi Artemis I için Kennedy Uzay Merkezi'nde çalışmalara başladı. İlk fırlatışın 29 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Ancak geçtiğimiz gün, Space Launch System'in (SLS) olduğu fırlatma rampasına yıldırım düştü.

Nasa Artemis I fırlatma rampasına yıldırım düştü

Space Launch System (SLS) roketi 27 Ağustos Cumartesi günü Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına yerleştirildi. Ancak rampanın hemen yanındaki yıldırım kulelerinden birine korkutucu bir yıldırım düştü. Nasa, herhangi bir sistemin zarar görüp görmediğini araştırıyor.

240FPS video of the strike to the #SLS #Artemis Pad 39B #lightning towers. Looks like they did their job, they took at least three hits from my vantage point. #FLwx @natwxdesk pic.twitter.com/mYXQ5sIeKO — Nick Stewart (@NStewCBS2) August 27, 2022

Artemis I görevinin gerçekleştirileceği SLS roketi, Ay'a Orion uzay aracını taşıyacak. Bundan dolayı Nasa, Pad 39B isimli fırlatma rampasını hazır hale getirmeye çalışıyor. Meteorolog Nick Stewart tarafından paylaşılan video, kuleye düşen yıldırımı ortaya koydu.

Bu durum her ne kadar korkutucu görünse de, aslında herhangi bir hasarın oluşmadığını söyleyebiliriz. Çünkü fırlatma rampalarında bulunan yıldırım kuleleri, bu tarz hava olaylarında roketi korumak için inşa ediliyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen olayla ilgili olarak bir NASA sözcüsü, roket veya yer sistemleri üzerinde herhangi bir kısıtlamanın olmadığına dikkat çekti. Yine de mühendislerin Pad 39B'i test edeceklerini ve gerekirse uzmanlarla görüşeceklerini kaydetti.

Önümüzdeki gün gerçekleşecek olan Artemis I görevi ile birlikte 1972'den sonra ilk kez Ay'a insan göndermenin yolu açılacak. Yapılacak çeşitli uçuşların ardından birkaç yıl içerisinde Artemis III görevi kapsamında uzun bir aranın ardından Ay'a tekrar insan gönderilecek.

