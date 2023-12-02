Avrupa Uzay Ajansı, Ariane 6'nın 2024'te fırlatılacağını duyurdu

Ariane 6, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına ArianeGroup tarafından 2010'ların başından beri geliştirilmekte olan bir fırlatma sistemidir. Ariane fırlatma aracı ailesinin bir parçası olarak Ariane 5'in yerini alıyor. Bu nedenle üzerinde uzunca bir süre uğraşılan ve çokça merak edilen Ariane 6'nın fırlatılması da merakla bekleniyordu. Bunun için de bir tarih verildi.

Ariane 6 2024 yılının ortalarında fırlatılacak

Avrupa Uzay Ajansı'nın direktörü Josef Aschbacher dün yaptığı açıklamada, Avrupa Uzay Ajansı'nın Ariane 6 roketinin 2024 ortalarında ilk fırlatılmasının planlandığını duyurdu. Haber, 23 Kasım'da Avrupa'nın Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünde yapılan başarılı sıcak ateş testinin ardından geldi.

'Sıcak ateş' terimi, motorun itici gazlarla ateşlenerek gerçek yanma ve egzoz üretmesini ifade eder. Gerçek bir fırlatmadan tek farkı, iticilerin ateşlenmemesidir; bu da roketin yere sağlam bir şekilde dikilmesini sağlar. X'te Aschbacher, "En son testin tamamlanmasıyla birlikte Ariane 6, kalifikasyon için gereken temel provalardan geçti." açıklamasını yaptı.

"Modellerimizi doğruladık, operasyon bilgimizi artırdık ve artık Avrupa'nın yeni ağır yük fırlatıcısının ilk fırlatma dönemi için kendimize güveniyoruz." ifadelerini de ekledi. İlk uçuş yörüngede büyük yükler taşımayacak olsa da birkaç küçük uyduyu taşıyacak.

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Eğer bu fırlatma başarılı olursa, roketi geliştiren şirket Arianespace, yılın ilerleyen zamanlarında ikinci bir fırlatmayı hedefleyecek. Şirketin CEO'su Stéphane Israël bir basın toplantısında, ikinci fırlatmanın Fransız ordusu için CSO-3 keşif uydusunu taşıyacağını söyledi.

Ariane 6'nın ilk kez dört yıl önce fırlatılması planlanmıştı. Ancak rokette teknik sorunlar, COVID-19 ve tasarım değişiklikleri nedeniyle bir dizi gecikme yaşandı. Ariane 6'nın selefi Ariane 5'in resmi olarak hizmet dışı bırakılması ve İtalya'nın Vega C roketinin Aralık ayındaki fırlatma başarısızlığının ardından yere indirilmesiyle, Avrupa şu anda uzay uydularına bağımsız erişime sahip değil.

Dolayısıyla, eğer her şey planlandığı gibi giderse, Ariane 6'nın yaklaşık 6 ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.