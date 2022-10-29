Atatürk dizisinden ilk fragman geldi! İşte çıkış tarihi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yapan Disney+, yeni diziler yayınlamaya devam ediyor. Bir süredir Mustafa Kemal Atatürk temalı dizinin çekimleriyle merak uyandıran platform, nihayet Atatürk dizisi için ilk fragmanı yayınladı. İşte Cumhuriyetin 100. yılında gösterime girecek diziden ilk görüntüler.

Atatürk dizisi konusu, oyuncular ve çıkış tarihi

Popüler yayın platformu Disney+, Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanacak Atatürk dizisinin ilk fragmanını paylaştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayınlanan dizinin tanıtımında; ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal karakterini canlandırıyor.

Yaklaşık 1,5 dakikalık fragman, Yarbay Mustafa Kemal'in 10 Ağustos 1915'te, taarruz öncesi Conk Bayırı'ndaki anlarını ele alıyor. Aras Bulut İynemli'nin sesinden okunan sözler ise Namık Kemal'in "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok imiş kurtaracak baht-ı kara maderini" dizelerine atıfta bulunuyor.

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Dizi kadrosunda Aras Bulut İynemli'ye ek olarak Mehmet Günsür, Songül Öden ve Sarp Akkaya gibi tanınmış oyuncular yer alıyor. Hatta La Casa de Papel'de Helsinki'yi oynayan Darko Peric de dizi ekibinde bulunuyor.

Atatürk isimli dizinin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstlendi. Disney+'ın yeni orijinal dizisinin 2023'te yayınlanması bekleniyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan Atatürk, 29 Ekim 2023 tarihinde Disney+'ta gösterime girecek.

Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanacağı duyurulan dizinin detayları ise şimdilik gizliliğini koruyor. 2023'te daha fazla bilginin ve görüntünün paylaşılmasını bekliyoruz.

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