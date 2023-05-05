Asus, ProArt GeForce RTX 4080 ve 4070 Ti ekran kartlarını duyurdu. Sessiz çalışacak şekilde ayarlanan, profesyonel işler için tasarlanan ve birçok farklı kasayla uyum sağlaması için inceltilen bu ekran kartları içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sıfırdan tasarlandı.

Alandan tasarruf eden tasarımlar

Yaratıcı profesyonellerin çalışma alanlarında genellikle oyunculara kıyasla daha fazla ekipman bulunur. Birden fazla ekran, kontrol yüzeyleri ve harici sürücülerin yer aldığı bir masada ekstra büyük bir kasa herkesin karşılayamayacağı bir lüks olabilir.

Asus işte bu nedenle ProArt GeForce RTX 4080 ve 4070 Ti modellerini ince profilli olacak şekilde tasarladı. Yalnızca 300 mm uzunluğunda olan bu kartlar şu an piyasadaki en kısa RTX 40 serisi modeller. Birçok farklı bilgisayar kasasına kolayca sığacak şekilde tasarlanan bu ekran kartları, çoğu popüler mini-ITX kasaya bile uyacak kadar kısa.

ASUS ROG Strix Scar 18 G834 inceleme!

Ekran kartlarında soğutma çözümünün kalınlığı da çok önemli bir faktör. Oyuncular genellikle PCIe x16 yuvalarının yalnızca birini kullanırken, içerik üreticileri diğer yuvalardan da yararlanmak isteyebiliyor. ProArt GeForce RTX 4080 ve 4070 Ti modellerinin 2,5 yuva yer kaplayan tasarımı, içerik üreticilerinin kullanma ihtiyacı duyabileceği diğer bileşenlere daha az engel oluyor.

ProArt GeForce RTX 4080 ve 4070 ekran kartları, kompakt boyutlarına rağmen etkili soğutma ve akustik performansı sergiliyor. ROG Strix ve TUF Gaming serilerindeki daha büyük boyutlu modellerde alanın sorun olmadığı ortamlara uygun çok daha geniş soğutma blokları bulunurken, ince ProArt modellerinde ise en iyi sıcaklık ve gürültü seviyesi dengesini yakalamak için optimize edilmiş bir fan profilinden yararlanılıyor.

ProArt GeForce RTX 4080 yük altındayken sessiz çalışıyor. 0 dB teknolojisi sayesinde de hafif yük altındayken fanlar tamamen duruyor. Bu kart sağlam soğutma çözümü sayesinde mükemmel sonuç veriyor. Üç adet Eksen Teknolojili fazla gürültü yapmadan yoğun hava akışı sağlıyor. Ön kapağın yanlarındaki geniş havalandırma açıklıkları ısıyı uzaklaştırıyor. Sağlam arka plakadaki büyük açıklık ise ısının doğal yolla kasadaki hava akışına doğru iletilmesini sağlıyor.

Dikkat dağıtıcı hiçbir şey yok

Oyuncular RGB LED'lerle sistemlerini görsel açıdan zenginleştirmeyi sevebiliyor fakat bazı yaratıcı profesyoneller iş istasyonlarında dikkatlerini dağıtarak iş akışlarını etkileyebilecek her şeyden kaçınmaya çalışıyor. ProArt GeForce RTX 4080 ve RTX 4070 Ti, LED içermeyen sade hatlara sahip minimalist tasarımı, zarif renkleri ve vurgulu yüzeyleriyle kullanıcıların odaklanmasına yardımcı oluyor.

Bu ekran kartları müşteriyle yüz yüze olunan durumlarda profesyonel bir atmosfer oluşturuyor ve ProArt serisinden anakartlar, ekranlar ve çevre birimleriyle mükemmel uyum sağlıyor.

Uzun süre dayanacak şekilde geliştirildi

ASUS, ProArt GeForce RTX 4080 ve 4070 Ti modellerini her bileşeniyle uzun süre dayanacak şekilde tasarladı. Çift rulmanlı fanlar çok uzun süre sorunsuz çalışabiliyor. Her iki kart da endüstride yeni standartlar belirleyen ve tüm lehim işlemlerinin tek seferde yapılmasını sağlayan bir otomatik üretim süreci olan Auto-Extreme Teknolojisi ile üretildi.

Bu süreç, bileşenler üzerindeki termal zorlanmayı azaltıyor ve güçlü temizlik kimyasallarının kullanılmasını önlüyor. Sonuçta doğaya daha az etki eden, üretimde güç tüketimini azaltan, daha güvenilir bir ürün ortaya çıkıyor.

ASUS ayrıca bu ekran kartlarını paslanmaz çelik yuva ile sağlamlaştırdı. Koruyucu arka plaka ve birlikte gelen ProArt ekran kartı sabitleyici de kartın uzun süre düz ve eğilmeden kalmasını sağlıyor.

GPU Tweak III ile kolay kontrol

ProArt GeForce RTX 4080 ve RTX 4070 Ti akustik, soğutma ve grafik performansını mükemmel bir dengeyle sunmayı başarıyor. Ancak çoğu teknoloji meraklısı, ekran kartlarını kendi tercihlerine göre ayrıntılı bir şekilde ayarlamayı isteyecektir. ASUS bu yüzden kullanımı kolay GPU Tweak III uygulamasını çıkardı. Bilgisayar topluluğundan uzun yıllardır toplanan geri bildirimlerle geliştirilen bu araç ekran kartına hız aşırtma yapmayı, fan eğrilerini düzenlemeyi ve donanımlar hakkında önemli verileri takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Yaratıcı profesyoneller GPU Tweak III'teki Profile Connect (profil bağlama) özelliğinden yararlanarak iş akışlarını rahatlatabiliyor. Bu özellik, her bir uygulama için belirli ayarlar yapma imkanı veriyor. Uygulama açıldığında o ayarlar otomatik olarak devreye giriyor. Örneğin bu çok yönlü araçla, sistemin sessiz çalışması için bir grup ayar belirleyip ardından sistemi zorlayan yaratıcı uygulamalar açıldığında ekran kartının tüm gücünü açığa çıkaran bir diğer ayar seti hazırlanabiliyor.

Üç aylık Adobe Creative Cloud aboneliği

Adobe ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle iş akışlarını destekliyor. Belirli bölgelerde ProArt GeForce RTX 4080 veya 4070 Ti satın alanlar üç aylık ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğinin de sahibi oluyor. Bu abonelikle Photoshop, Premiere Pro ve After Effects'in de dahil oluğu 20'den fazla uygulamaya erişebilen kullanıcılar ayrıca 100 GB of bulut depolama da elde ediyor. Bu hakkı kullanmak çok kolay. Kullanıcıların yeni veya mevcut hesaplarıyla Creative Cloud aboneliğine başvurması yeterli. Programın tüm ayrıntıları burada bulunuyor.

Zarif ve sade tasarımıyla birçok farklı kasaya uyan ve günlük işleri sessizce yapma imkanı veren ProArt GeForce RTX 4080 ve ProArt GeForce RTX 4070 Ti, bugünün yaratıcı profesyonellerinin ihtiyaçlarına öncelik verilerek geliştirilen bir yapıyla yeni nesil performans sunuyor.

Teknik Özellikler