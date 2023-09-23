ASUS ExpertBook B9 OLED İnceleme: Hafiflik ve Donanım Gücü

ASUS ExpertBook B9 OLED, iş insanları için üretilen hafif ve güçlü bir dizüstü bilgisayardır. Çevre dostu tasarımı, yapay zeka destekli kamerası ve gürültü önleme özellikleriyle modern çalışma deneyimini yükseltir. Intel Core vPro işlemci ve kurumsal sınıf güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Ayrıca, taşınabilirlik ve dayanıklılık açısından da üstün özelliklere sahiptir.

Hafifliği ile birlikte donanım gücüyle özellikle iş insanları için üretilen yeni ASUS ExpertBook B9 OLED inceleme videosu ile sizlerleyiz. ASUS ExpertBook B9 OLED özellikleri neler?

ASUS ExpertBook B9 OLED inceleme!

ASUS ExpertBook B9 OLED, birinci sınıf magnezyum-lityum alaşımı tasarımıyla hafifliğin sınırlarını zorluyor. Çevre dostu bir tasarıma sahip, parlak 16: 10 OLED ekranı, yapay zeka destekli kamerası ve gürültü önleme özellikleriyle modern çalışma deneyimini yükseltiyor. Ayrıca, en yeni Intel Core vPro işlemci ve bir dizi kurumsal sınıf güvenlik özelliği ile donatılmış. ExpertBook B9 OLED, yöneticiler ve iş seyahati yapanlar için mükemmel bir seçenek olup, çevreci kimliğinizi ve profesyonelliğinizi yansıtıyor ve iş dizüstü bilgisayarları için yeni bir ölçüt belirliyor.

Ultra hafif magnezyum-lityum malzemeden üretilen ExpertBook B9 OLED, sadece 990 gram ağırlığında, bu da onu taşınabilir kılıyor. Ayrıca, bu hafiflikle birlikte askeri düzeyde dayanıklılık standartlarına uygun, böylece en iyi taşınabilir deneyimi sunuyor. ExpertBook B9 OLED, sürdürülebilir bir şekilde tasarlanmıştır ve Thixomolding adlı çevre dostu bir üretim teknolojisi kullanıyor. Bu süreç, üretim malzemelerini %29'a kadar azaltır ve üretim süresini %75'e kadar kısaltır.

Dizüstü bilgisayarın 16: 10 OLED ekranı benzersiz bir görüntü kalitesi sunuyor. Ayrıca, çift akıllı soğutma fanı, AI destekli kamera ve gürültü önleme teknolojisi gibi özelliklerle modern iş deneyimlerini daha da geliştiriyor.

Intel Core vPro CPU tarafından desteklenen ExpertBook B9 OLED, donanım düzeyinde güvenlik sağlarken yüksek performans sunuyor. Gizli dosyalar için en üst düzeyde güvenlik sunuyor. ExpertBook B9 OLED, dünyanın en hafif 14 inç OLED iş dizüstü bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Şık ve sofistike tasarımı, işlevselliği ve stil'i bir araya getiriyor. Ayrıca, endüstri lideri MIL-STD 810H ABD askeri standardını karşılıyor.

ASUS ExpertBook B9 OLED teknik özellikleri