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Aspower, yerli 800 KW hızlı şarj istasyonunu tanıttı

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Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinde yerli geliştirme ihtiyacına odaklanan Aspower firması, Güç Elektroniği alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip bir ekip tarafından kuruldu. Şirket, dünya çapında önde gelen üniversitelerde ve şirketlerde doktora ve yüksek lisans çalışmaları yapmış olan bir ArGe ekibi ile güçlendirilmiş. Aspower Genel Müdürü Ramazan Demir ile 800 kW güç veren yerli şarj istasyonunu inceledik!

Yerli 800 KW hızlı şarj istasyonu!

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Aspower Genel Müdürü Ramazan Demir LinkedIn profili

İstanbul'da bulunan ArGe merkezi, genel merkez ve üretim tesisleriyle donatılmış olan Aspower, şarj sistemleri, güç üniteleri, gömülü yazılım, sinyal ve görüntü işleme, mikro çip, elektronik donanım ve yazılım gibi birçok alanda yüksek teknoloji ürünleri geliştirebilecek bir altyapıya sahip.

Firma, denizaltı, helikopter, elektrikli araç şarj üniteleri gibi farklı alanlarda kullanılan ürünler geliştirmekte ve bu ürünler MİLGEM gibi savunma platformlarından hastane ekipmanlarına, enerji sistemlerinden diğer birçok alana kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor.

Aspower ekibi, uzay, hava, deniz, kara platformları, otomotiv, telekomünikasyon ve raylı ulaşım gibi farklı sektörlerde ürün geliştirme yeteneğine sahip. +20 yıl endüstri tecrübesine sahip olan personelden oluşan firma, aynı zamanda 10 kişilik akademik danışman kadrosuyla da destekleniyor.

ArGe ekibi, yazılım, donanım, ürün ve uygulama konularında çalışmakta ve özellikle gömülü sistem donanım/yazılım tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması konularında uzmanlaşmıştır.

Firma, yerli üretim ürünlerinde önemli bir yere sahip. Şarj sistemleri, enerji depolama, güç elektroniği, otonom araçlar, tam elektrikli araçlar geliştirme ve görüntü işleme gibi alanlarda ürünler sunuyor. Özellikle "Şebekeden Bağımsız Hızlı Şarj Sistemi" ile dikkat çeken Aspower, şu temel özellikleri sunuyor:

Yerli tasarım ve üretim,

Şebekeden bağımsız enerji,

Kesintisiz güç kaynağı,

Frekans konvertörleri,

Redresörler / Akü şarj cihazları,

On-grid ve off-grid invertörler,

Özel tasarım güç kaynakları,

Gerilim regülatörleri.

Bu şarj sisteminin maksimum 150 kW şarj gücüne sahip olması, yerinde hızlı şarj imkanı sunması, mobil şarj sistemi olması ve kurtarma ve acil yerinde şarj kabiliyeti gibi özellikleriyle kullanıcılarına birçok avantaj sağlıyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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