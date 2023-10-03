Artemis 2 Uçuşunda Görev Alacak Astronot Victor Glover Jr.: 'Ay'a Herkes İçin Gidiyoruz'

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA), 52 yıl aradan sonra düzenleyeceği ve Ay'ın etrafındaki ilk mürettebatlı yolculuk Artemis 2 uçuşunda pilot olarak görev alacak olan Amerikalı astronot Victor Jerome Glover Jr., DHA'ya konuştu. Glover, Ay'a herkes için gittiklerini ve uzay yolculuğunun insanlık için olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA), 52 yıl aradan sonra düzenleyeceği ve Ay'ın etrafındaki ilk mürettebatlı yolculuk Artemis 2 uçuşunda pilot olarak görev alacak olan Amerikalı astronot Victor Jerome Glover Jr., DHA'ya konuştu. 2020 yılında uzayda 168 gün kalan ve uzay yolculuğunu yalnızca Amerika için değil bütün insanlık için yaptıklarını söyleyen Glover, "Biz, Ay'a herkes için gidiyoruz. Biz bu dünyada bir aileyiz. Dünyayı küçük bir şekilde uzaktan görmek beni çok etkiledi" dedi.

Ay'a, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana, yapılacak ilk mürettebatlı uzay yolculuk projesi Artemis 2 programındaki astronot grubuna seçilen ve 2024'te yapılması planlanan yolculukla, Ay'a giden ilk siyahi olmaya hazırlanan Amerikalı astronot Victor Jerome Glover Jr., Uzay Kaşifleri Derneği (Association of Space Explorers-ASE) tarafından 34'üncüsü düzenlenen Planetary Congress'e katılmak üzere Bursa'ya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile Bursa Business School'un ev sahipliğinde, Uludağ'da buluşan, 19 ülkeden 70 astronot ve kozmonottan Victor Jerome Glover Jr., DHA'ya konuştu.

SpaceX'in Crew Dragon Resilience kapsülü ile 16 Kasım 2020'de uzaya çıkan ve 2 Mayıs 2021'de Florida eyaletindeki Panama City yakınlarına inişiyle son bulan görevi boyunca, dünyayı uzaktan izlemenin kendisini etkilediğini söyleyen Glover, "Uzayda kaldığım 168 gün boyunca en unutamadığım, beni en çok etkileyen şeyler oldu. Dünyayı küçük bir şekilde uzaktan görmek beni çok etkiledi. Şu an bir sonraki misyonumuza hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Uçuş yapacağımız uzay aracının güvenliği deney ve test çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

'BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK AY'DA YAŞAM BİLE KURABİLİRİZ'

Uzay yolculuğunu yalnızca Amerika için değil bütün insanlık için yaptıklarını söyleyen Glover, "Şartlar çok zor olsa bile, biz takım olarak birlikte olursak, birlikte çalışırsak her yerde, her şey olabilir. Ay'da yaşam kurmak bile olabilir. Biz sadece Amerika olarak değil, uluslararası bir ekip olarak uzaya gidiyoruz. Biz tüm farklı ülkelerden dünya için bunu yapmaya çalışıyoruz. En önemli şey birlikte çalışmak, bilgi edinmek için bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz, Ay'a herkes için gidiyoruz. Elbette uzay yolculuğu bize pek çok şey öğretiyor. Uzaydayken en çok kendimizi öğreniyoruz. Başka insanlara davranırken, kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranalım ki biz bu dünyada bir aileyiz" ifadelerini kullandı.