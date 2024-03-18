Apple Yol Haritası Sızdırıldı: İşte Tanıtılacak Ürünler

Apple, son dönemlerde teknoloji dünyasının gündeminden düşmüyor. Bir yandan antitröst davası ile uğraşan ABD'li teknoloji devi, önümüzdeki yıllarda tanıtacağı ürünleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu durumda iddialar da hiç eksik olmuyor. Son olarak önemli bir gelişme yaşandı.

Apple ürün yol haritası sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin iPhone SE 4, daha uygun fiyatlı bir Apple Vision Pro, katlanabilir iPhone ve iPad modelleri üzerinde çalıştığı ve bu ürünleri önümüzdeki yıllarda tanıtacağı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Apple yol haritası: İşte tanıtılacak ürünler

Ürünler hakkında bilinenlere yakından bakalım. İlk olarak uygun fiyatlı iPhone modelinden başlayalım. iPhone SE serisinin son modeli olan üçüncü nesil, 2022'de piyasaya sürüldü. Akabinde dördüncü nesil merakla beklenmeye başlandı. Sızan bilgilere göre iPhone SE 4, 2025 yılında yani önümüzdeki sene tanıtılacak. Cihazın 6.1 inç boyutunda OLED ekrana ve 48 Megapiksel ana kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.

Bilindiği üzere günümüzde katlanabilir akıllı telefonlar bir hayli popüler. Ancak Apple ne yazık ki geç kaldı. Samsung şu anda bu pazarda lider konumda. Fakat bu, önümüzdeki yıllarda değişebilir. Apple yol haritası bilgilerine göre marka, 2026'da 8 inç ekranlı katlanabilir iPhone piyasaya sürecek. Akabinde şirket, bir sonraki yıl 20 inç katlanabilir iPad de çıkaracak.

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Apple, geçtiğimiz sene karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya sürdü. Cihaz, teknoloji dünyasında bir buluş olarak görüldü ancak 3 bin 500 dolarlık fiyatıyla pek de iyi karşılandığı söylenemez. Buna karşılık şirketin uygun fiyatlı Vision Pro çıkaracağına dair iddialar çıkmaya başladı. Kısa süre önce yaşanan sızıntı ise bu ürünün 2026'da katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılacağını gözler önüne serdi.

iPhone SE 4: 2025

Uygun fiyatlı Apple Vision Pro: 2026

Katlanabilir iPhone: 2026

Katlanabilir iPad: 2027

Tüm bu bilgilerin birer söylentiden ibaret olduğunu belirtelim. Yani anlattıklarımızdan tam tersi ürünler ile de karşılaşabiliriz. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple yol haritası kapsamında önümüzdeki yıllarda çıkacak yeni ürünlerden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.