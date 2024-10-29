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Apple, Yapay Zeka Araçlarını iOS 18.1 Güncellemesiyle Tanıttı

Apple, Yapay Zeka Araçlarını iOS 18.1 Güncellemesiyle Tanıttı
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Apple, uzun bir bekleyişin ardından iOS 18.1 güncellemesi ile yapay zeka araçlarını iPhone kullanıcılarına sunmaya başladı. Mesaj yazma yardımı ve yeni bir Siri arayüzü gibi özellikler, Apple Intelligence adı altında tanıtıldı.

Apple uzun bir bekleyişten sonra yapay zeka araçlarını bazı iPhone modelleri için, Pazartesi günü yayımlanan iOS 18.1 güncellemesiyle devreye aldı.

Apple Intelligece adı verilen araçlar Haziran ayında duyurulmuştu. Apple CEO'su Tim Cook özelliklerin Pazartesi gününden itibaren dünya çapında iPhone kullanıcılarına sunulduğunu açıkladı.

Bu güncellemeyle eklenen yeni özellikler arasında mesaj yazma yardımı, bildirim özetleri ve sanal asistan Siri için parlak bir arayüz yer alıyor.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde beklenen diğer özellikler arasında metinden resim ve emoji oluşturma yer alıyor.

Yeni özellikler tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kullanılabilecek.

iPhone 16 Türkiye satış fiyatları yaklaşık 65 bin liradan başlıyor.

Apple Intelligence araçları şirketin son işletim sistemleriyle donanmış Mac bilgisayaları ve iPad'lerde kullanılabiliyor.

Tim Cook yeni araçların ürünlerinde “yeni bir çağ" açtığını söyledi.

Şirket Cuma günü yeni yapay zeka yazılımında hata bulabilen hacker'lara 1 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıklamıştı.

Rakiplerinin sunduğu özellikler

Google ve Samsung halihazırda yapay zeka özelliklerini cihazlarında sunuyor.

Bu özellikler arasında gerçek zamanlı sohbet tercümesi, notların otomatik organize edilmesi ve daire içine aldığınız şeyleri internette arayabilme gibi fonksiyonlar var.

Samsung, önce Galaxy cihazlarında yapay zeka özelliklerini en yeni telefonlarında kullanıma sundu ancak daha sonra, bunu 2022'de piyasaya sürülen S22 cihazlarını da içerecek şekilde genişletti.

Güney Koreli teknoloji devi Şubat ayında Galaxy AI adlı yapay zeka özelliklerini 2024'te 100 milyondan fazla kullanıcıya sunmayı planladığını açıklamıştı.

Kullanıcıların fotoğraflarından istemedikleri nesneleri veya kişileri kaldırmasına olanak tanıyan Apple'ın yeni 'Temizleme' aracı, Google'ın daha önce sunduğu 'Sihirli Silgi' aracını takip ediyor.

Tim Cook, yakın zamanda Wall Street Journal yayınına verdiği röportajda, şirketin piyasada "ilkleri gerçekleştirememekle sorunu olmadığını" söylemiş ve özellikleri "gerçekten mükemmelleştirmenin biraz zaman aldığını" belirtmişti.

BBC

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