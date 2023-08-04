Apple, yapay zeka alanında iddialı çalışmalar yapıyor

Apple'ın yapay zeka konusunda önemli çalışmalar yaptığı ve ChatGPT'ye rakip olacak bir yapay zeka destekli sohbet robotu üzerinde çalıştığı iddiaları ortaya çıktı. CEO Tim Cook, yapay zeka teknolojilerinde ürünlerini ilerletmeye ve yeniliklere devam edeceklerini belirtti.

Yapay zeka son dönemlerde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Özellikle özgün görüntüler ya da metin hazırlamak için yapay zekayı kullanıyoruz. Bununla birlikte teknoloji şirketleri de yapay zekadan faydalanmaya başladı. İddialara göre bu şirketler arasında yer alan isimlerden biri de Apple olacak.

Apple Chatgpt'ye rakip mi olacak?

Teknoloji şirketlerinin son durağı yapay zeka oluyor. Ortaya çıkan son iddialar, Apple'ın yapay zeka alanında önemli çalışmalar yaptığı yönünde. Bazı araştırmacılar, Apple'ın yapay zeka konusunda geride kaldığını belirtiyor. Özellikle Google Bard, ChatGPT ve CoPilot gibi yapay zeka araçları göz önüne alındığında bu yorum doğru gibi geliyor.

Ancak Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı bir röportajda konuya ilişkin önemli hazırlıklar yaptıklarını belirtti. "Yıllardır üretken yapay zeka da dahil olmak üzere çok çeşitli yapay zeka teknolojilerinde araştırma yapıyoruz. İnsanların yaşamlarını zenginleştirmeye yardımcı olmak için bu tür teknolojilerde ürünlerimizi sorumlu bir şekilde ilerletmeye, yatırım yapmaya ve yeniliklere devam edeceğiz."

Hindistan ve Apple arasında yeni kriz!

Bununla birlikte birkaç hafta önce Apple ile ilgili dikkat çekici bir iddia belirdi. İddiaya göre Apple, ChatGPT'ye rakip olacak yeni bir yapay zeka destekli sohbet robotu üzerinde çalışıyor. Ayrıca şirketin sohbet robotunu 2024'te piyasaya sürüleceği ön görülüyor.

Bazı uzmanlar ise bu tarihin daha geç olacağını ifade ediyor. Bununla birlikte Tim Cook'un yaptığı açıklamaya baktığımızda iddiaların doğru olabileceğini gösteriyor. Ancak tüm bunların birer iddia olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Ek olarak CEO, Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili de açıklama yaptı. Açıklamasında, "Açıkçası, çok fazla yatırım yapıyoruz ve bunu Ar-Ge harcamalarımızda da görebilirsiniz." Apple'ın sağladığı verilere göre şirket, 2023 yılının başından bu yana Ar-Ge çalışmaları için 22.61 milyar dolar harcama yaptı. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3.12 milyar dolarlık bir artış olduğunu gösteriyor.

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