Apple, Wonderlust'ta iPhone 15 serisini ve iOS 17 güncellemesini tanıttı
Apple, yılın en büyük etkinliği olan Wonderlust'ta iPhone 15 serisini ve iOS 17 güncellemesini resmi olarak tanıttı. iOS 17 alacak iPhone modelleri ve güncellemenin özellikleri hakkında bilgi verildi.
Apple, yılın en büyük etkinliği olan Wonderlust'ta iPhone 15 serisini ve iOS 17 güncellemesini resmi olarak tanıttı. WWDC 2023'ten bu yana geliştirici betaları üzerinde çalışılan bu güncelleme, 18 Eylül Pazartesi günü itibarıyla desteklenen iPhone modellerine otomatik olarak dağıtılacak. iOS 17 alacak iPhone modelleri neler?
iOS 17 alacak iPhone modelleri!
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iOS 17, iletişim yeteneklerine odaklanarak önemli yenilikler sunuyor. En dikkat çekici özelliklerden biri, çağrı ekranında yer alacak olan "Çağrılarınızı kişiselleştirme" seçeneğidir. Artık arama ekranınızı, kişinin fotoğrafı veya Memoji'si gibi kişisel öğelerle özelleştirebilirsiniz, hatta yazı stili ve renklerini dahi değiştirebilirsiniz.
Ayrıca, Canlı Çıkartmalar desteği ile fotoğraflardan belirli objeleri seçip çıkartma olarak kullanabilirsiniz. Bu çıkartmaları iMessage gibi platformlarda diğer kullanıcılara gönderebilirsiniz.
iOS 17'nin diğer önemli özellikleri arasında FaceTime çağrısına cevap alamadığınızda video veya ses kaydı gönderme, görüşme sırasında artırılmış gerçeklik efektleri kullanma imkanı bulunuyor.
NameDrop adlı yeni bir özellik ise AirDrop'a benzer bir işlev sunuyor. Rehberinizde kayıtlı bir numara ve bilgileri farklı bir iPhone veya Apple Watch'a kolayca gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu özellikle iki iPhone'u bir araya getirerek SharePlay ile müzik dinleyebilir, film izleyebilir veya oyun oynayabilirsiniz.
Apple, iOS 17 hakkında yaptığı açıklamada, "iOS 17, günlük işlerinizi daha da iyileştirecek yeni özellikler sunuyor. Arama yaparken veya mesaj gönderirken kendinizi benzersiz bir şekilde ifade edebilirsiniz. İçerik paylaşımını daha da pratik hale getirin ve iPhone'unuzda özel deneyimlerin tadını çıkarın" dedi.
iOS 17 alacak iPhone modelleri
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)