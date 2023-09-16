Apple, Wonderlust'ta iPhone 15 serisini ve iOS 17 güncellemesini tanıttı

Apple, yılın en büyük etkinliği olan Wonderlust'ta iPhone 15 serisini ve iOS 17 güncellemesini resmi olarak tanıttı. iOS 17 alacak iPhone modelleri ve güncellemenin özellikleri hakkında bilgi verildi.

Apple, yılın en büyük etkinliği olan Wonderlust'ta iPhone 15 serisini ve iOS 17 güncellemesini resmi olarak tanıttı. WWDC 2023'ten bu yana geliştirici betaları üzerinde çalışılan bu güncelleme, 18 Eylül Pazartesi günü itibarıyla desteklenen iPhone modellerine otomatik olarak dağıtılacak. iOS 17 alacak iPhone modelleri neler?

iOS 17 alacak iPhone modelleri!

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iOS 17, iletişim yeteneklerine odaklanarak önemli yenilikler sunuyor. En dikkat çekici özelliklerden biri, çağrı ekranında yer alacak olan "Çağrılarınızı kişiselleştirme" seçeneğidir. Artık arama ekranınızı, kişinin fotoğrafı veya Memoji'si gibi kişisel öğelerle özelleştirebilirsiniz, hatta yazı stili ve renklerini dahi değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, Canlı Çıkartmalar desteği ile fotoğraflardan belirli objeleri seçip çıkartma olarak kullanabilirsiniz. Bu çıkartmaları iMessage gibi platformlarda diğer kullanıcılara gönderebilirsiniz.

iOS 17'nin diğer önemli özellikleri arasında FaceTime çağrısına cevap alamadığınızda video veya ses kaydı gönderme, görüşme sırasında artırılmış gerçeklik efektleri kullanma imkanı bulunuyor.

NameDrop adlı yeni bir özellik ise AirDrop'a benzer bir işlev sunuyor. Rehberinizde kayıtlı bir numara ve bilgileri farklı bir iPhone veya Apple Watch'a kolayca gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu özellikle iki iPhone'u bir araya getirerek SharePlay ile müzik dinleyebilir, film izleyebilir veya oyun oynayabilirsiniz.

Apple, iOS 17 hakkında yaptığı açıklamada, "iOS 17, günlük işlerinizi daha da iyileştirecek yeni özellikler sunuyor. Arama yaparken veya mesaj gönderirken kendinizi benzersiz bir şekilde ifade edebilirsiniz. İçerik paylaşımını daha da pratik hale getirin ve iPhone'unuzda özel deneyimlerin tadını çıkarın" dedi.

iOS 17 alacak iPhone modelleri

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)