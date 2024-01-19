Apple Watch'ta kandaki oksijen düzeyi özelliği tartışması

Apple ve Masimo çekişmesinde sular durulmuyor. İlk olarak Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri, Masimo'nun şikayeti üzerine ABD'de satıştan kalktı. İthalat yasağı da gelen Apple Watch modelleri sonunda kandaki oksijen düzeyi sayma özelliği olmadan yeniden satışa çıktı. Davayı açan ve kazanan Masimo ise yeni bir iddia ortaya attı.

Apple Watch kandaki oksijen düzeyi sayma özelliği işe yaramıyor mu?

Masimo Ceo'su Joe Kiani, yaptığı açıklamada Apple Watch kandaki oksijen sayma özelliği için Apple'ı kızdıracak açıklamalar yaptı. Kiani, özelliğin güvenilmez ve işe yaramaz olduğunu savunuyor.

Masimo, özellikle tıbbi cihaz geliştirme konusunda önemli patentlere sahip. Bu anlamda akıllı saatler de geliştiren firma, kandaki oksijen düzeyi ölçmeyi hassas şekilde yapabilen akıllı saatlere sahip. CEO Kiani, Apple Watch'ın ise bu özelliği hassas kullanmadığı görüşünde.

Kiani'ye göre Apple Watch akıllı saatleri kandaki oksijen düzeyi sayma sensörünü sürekli kullanmıyor. Bu anlamda CEO, kandaki oksijen düzeyinin doğru belirlenmesi için bu seviyenin sürekli ölçülmesi gerektiğini söylüyor. Ara sıra yapılan ölçümler sağlıklı olmadığı için Apple Watch modellerinden bu özelliğin kalkmasını doğru buluyor.

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Apple ise yaptığı açıklamada bu iddiaya sert yanıt verdi. Şirkete göre Apple Watch Series 6, 7, 8 ve 9'da yer alan bu özellik hayat kurtarıcı. Aslında Apple Watch modellerinde bu özelliğin hayat kurtardığına bir çok kez şahit olduk. Kandaki oksijen düzeyinin düşüklüğü bir çok hastalığın habercisi. Bu anlamda Apple Watch Series 6,7,8 ve 9 kullanıcıları bu seviyelere göre doktora başvurabiliyor.

Kandaki oksijen düzeyinin 80 altında olması beyin ve iç organların, solum yollarının düzgün çalışmasına engel olabiliyor. Bu arada Apple, kendi sayfasında da Apple Watch kandaki oksijen sayma özelliği hakkında Masimo'yu haklı çıkaran detaylara sahip. Buna göre Apple Watch saatleri gerekten de bu düzeyi ara sıra ölçüyor. Masimo ise bu anlamda Apple'ın tıbbi doğruluğunun bulunmadığı görüşünde.

Apple-Masimo davasında ne olmuştu?

Apple Watch Series 6 ile gelen oksijen seviyesi ölçme özelliği, akıllı saat serisinin temel özellikleri arasında. Ancak Masimo, Apple'ı kendilerine ait olan kandaki oksijen düzeyi sayma özelliğini taklit ettiği ve patenti ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Uzun süren mahkeme sonucunda ise mahkeme Masimo'yu bu davada haklı buldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın da kararı onaylaması sonrası Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerinin satışı durdu. Bu modellere ihracat yasağı gelmesi sonrası, Apple saatlerden bu özelliği kaldırdı.

Peki sizce Masimo, gerçekten de bu konuda haklı mı? Apple Watch kandaki oksijen düzeyi sayma özelliği sizce de işe yaramaz mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.