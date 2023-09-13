Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 Tanıtıldı, watchOS 10 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Apple'ın aylardır beklenen etkinliği bugün nihayet gerçekleşti. Apple hayranlarının heyecanla beklediği etkinliğin gerçekleşmesiyle birlikte iPhone 15 başta olmak üzere yeni elektronik ürünlerini tanıttı. Bunlardan biri de Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 oldu. Tüm bunlarla birlikte watchOS 10 çıkış tarihi belli oldu.

Apple'ın aylardır beklenen etkinliği bugün nihayet gerçekleşti. Apple hayranlarının heyecanla beklediği etkinliğin gerçekleşmesiyle birlikte iPhone 15 başta olmak üzere yeni elektronik ürünlerini tanıttı. Bunlardan biri de Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 oldu. Tüm bunlarla birlikte watchOS 10 çıkış tarihi belli oldu.

watchOS 10 18 Eylül'de çıkacak!

Apple, neredeyse herkesin merakla beklediği etkinliğini bugün gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında iPhone 15 ve Watch ürünlerini tanıttı. Bu tanıtımın ardından Apple'ın internet sitesinde watchOS çıkış tarihi ortaya çıktı.

Apple etkinliğinin bitmesinin ardından internet sitesinde watchOS 10 işletim sisteminin ne zaman çıkacağı belli oldu. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre watchOS 10, 18 Eylül'de kullanımda olacak. Bununla birlikte Apple Watch kullanıcıları birçok özelliğe sahip olacak.

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Tasarım ve widget'lar

Yeni watchOS güncellemesiyle birlikte dikkat çeken ilk yenilik birçok uygulamanın yeniden tasarlanması oluyor. Tasarımın yanı sıra Apple Watch'lara iPhone'larda olduğu gibi widget desteği geldi. Bu widget'lardan istediğinizi ana ekranda görüntülemeniz mümkün. Bununla birlikte saati yansıtan bir dinamik arka plan renkleri de kullanıcıya sunuluyor.

Yeni saat kadranları

Watchos 10 ile birlikte kullanıcıları Snoopy ve Woodstock adında iki yeni saat kadranı sunuluyor. Böylece Apple Watch saatin kaç olduğunu göstermek için renk geçişleri sunacak. Örneğin eğer bulunduğunuz yerde hava yağmurluysa Snoopy'nin üzerine de yağmur yağacak.

Bisiklet ölçümleri

Bir diğer yenilik ise Bisiklet uygulaması üzerinde oldu. Yeni özellik sayesinde Apple Watch bluetooth özellikli bisiklet sensörlerine bağlanacak. Saatinizde bir bisiklet antrenmanı başlattığınız zaman bu antrenman iPhone'unuzda Canlı Etkinlik olarak otomatik bir şekilde gösteriliyor. Ek olarak Antrenman'daki Bisiklet Sürme özelliğine Pusula ve Haritalar'ın entegre edildiğini de belirtmek gerekiyor.

Mental Sağlık uygulaması

Öte yandan yeni watchOS sürümü ile birlikte Mental Health adlı bir uygulama geldi. Bu uygulama sayesinde anlık duygularınızı ve günlük ruh halinizi kaydetmeniz mümkün olacak. Ayrıca gün içinde nasıl hissettiğinize dair soruları yanıtlayacak, depresyon ve anksiyete risklerini göreceksiniz. Ek olarak herhangi bir uygulamanın içindeyken hızlı ve kolay erişim için artık yan düğmeye basarak Denetim Merkezi'ne hızlıca ulaşacaksınız.

Göz Sağlığı

watchOS 10, özellikle miyop, yani uzağı görememe sorunu için de bir adım attı. Bu riski azaltmanın en etkili yolu genellikle gündüz açık havada vakit geçirmek oluyor. Apple Watch'taki ortam ışığı sensörü de gün ışığında geçirilen süreyi hesaplıyor ve sizleri bildiriyor.

watchOS 10 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri şu şekilde:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Peki, siz watchOS 10 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Apple etkinliğini canlı yayınımızdan takip edebilirsiniz.