Apple Watch Aktivite Yarışması başlıyor! İşte detaylar

Apple, motivasyonu sağlamak ve Apple Watch'un fitness için kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Apple Watch Aktivite Yarışması düzenliyor.

Apple, kullanıcılarının motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla yeni Apple Watch Aktivite Yarışması planlıyor. Yakın zamanda başlaması planlanan bu yarışmalar, kullanıcıların Apple Watch'u kullanarak belirli fitness hedeflerine ulaşmasını gerektiriyor. Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan bu üç yeni yarışmayla birlikte şirket, Kalp Ayı'nı kutluyor.

Apple, üç yeni Apple Watch Aktivite Yarışması düzenliyor

Teknoloji devi Apple, önümüzdeki hafta başlayıp şubat ayının sonuna kadar devam edecek olan üç yeni Apple Watch Aktivite Yarışması başlatıyor. Şirket, her yıl olduğu gibi yeni yarışmaları da önemli tarihleri kutlamak amacıyla tasarlıyor.

Yarışmalar, kullanıcıların tamamlamadan önce belirlediği bazı fitness ölçütlerini karşılamasını gerektiriyor. Ayrıca bu yarışmalar, Apple'ın fitness içerik abonelik hizmeti olan Apple Fitness+ kullanılarak tamamlanacak. Şirketin yarışmayla asıl amacı ise Kalp Ayı ve Kara Tarih Ayı'nı kutlamak oluyor.

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Üç yeni yarışmayla ilgili ayrıntılar ve gereklilikler şu şekilde:

Kalp Ayı Mücadelesi: Bu yarışma, 14 Şubat'a kadar geçerli sayılıyor. Yani Apple Watch'unuzdaki hedefinizi 14 Şubat'a kadar gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Ay Yeni Yılı Mücadelesi: 2023 yılı, Tavşan yılı diye geçiyor. Mücadele, 22 Ocak ile 5 Şubat arasında 20 dakikalık bir çalışma gerektiriyor. Ayrıca egzersiz seanslarınızı kaydetmek için Sağlık'a antrenman seçeneğini eklemeniz gerekiyor. Bu işlemi antrenmanınızı Sağlık'a eklemeyen herhangi bir uygulamayla gerçekleştirmek mümkün. Aynı zamanda bu mücadele sadece Çin'de ve diğer doğu Asya ülkelerinde geçerli olacak.

Birlik Mücadelesi: Bu yarışma ise Kara Tarih Ayı'nı anıyor. Kullanıcıların bu mücadeleyle birlikte şubat ayında arka arkaya yedi gün boyunca hareket hedefini tamamlaması gerekiyor.

Şirket, gerçekleştirdiği bu yarışmalar yoluyla Apple Watch'un fitness için kullanımına teşvik etmeyi planlıyor. Ayrıca Apple'ın Fitness uygulamasına veri kaydeden herhangi bir egzersiz uygulamasını kullanmak da mümkün. Birbirinden farklı içerik kategorileri sunan Apple Fitness+ yoluyla meydan okumaları tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Apple Watch, bu yarışmalar başlamadan önce sizleri bilgilendirecek.

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