Apple Vision Pro için VisionOS 1.1 Güncellemesi ve Özellikleri

Apple iOS 17.4 sonrası WatchOS 10.4, MacOS Sonoma 14.4 ve VisionOS 1.1 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Ancak VisionOS 1.1 güncellemesi Vision Pro için gelen ilk büyük güncelleme. İşte VisionOS 1.1 güncellemesi ve özellikleri.

ilk büyük Vision Pro güncellemesi VisionOS 1.1 ve özellikleri

Vision Pro, VisionOS 1.1 güncellemesi ile ilk büyük güncellemesini de almış oldu. Bu güncelleme ile sanala klavyede imleç konumlandırma gibi can sıkan hatalar giderildi.

Apple, yeni Vision Pro güncellemesi ile EyeSight ve Persona özellikleri içinde önemli iyileştirmeler yaptı. Ayrıca Vision Pro güncellemesi ile Mac Sanal Ekran için de hata düzeltmeleri karşımıza çıkıyor.

WatchOS 10.4 ile can sıkan hata çözüldü mü?

Apple VisionOS 1.1 güncellemesi ve özellikleri hakkında notları da paylaştı:

Yönetilen Apple Kimliklerini kullanarak hesap odaklı cihaz ve kullanıcı kaydını etkinleştirme özelliği geldi.

VisionOS 1.1 güncellemesi ile cihaz yapılandırması desteği de .(Wi-Fi, VPN, e-posta hesapları, tek oturum açma ve daha fazlası) karşımıza çıkıyor.

Yeni VisionOS ile iPhone ve iPad uyumlu uygulamalar, Evrensel satın alıma dahil olan VisionOS uygulamaları ve şirket içi tescilli VisionOS uygulamaları dahil olmak üzere uygulamaların toplu olarak dağıtılması için destek geliyor.

MDM ve cihaz envanter verileri aracılığıyla uzaktan silme desteği de karşımıza çıkıyor.

iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması için destek VisionPro'ya ekleniyor.

Apple Immersive Video'yu görüntülerken altyazılar oynatma kontrolüne sabit hale gelecek.

Güncelleme, Persona'nıza eller serbest olarak kaydetme seçeneği ekliyor.

Saç ve makyaj görünümünü iyileşiyor.

Boyun ve ağız temsili gelişti.

Güncelleme EyeSight için gözlerin görüntülenmesini iyileştiriyor.

Metin girişi için imleç konumlandırması artık daha doğru olacak.

Güncelleme sanal klavye yerleşiminin metin giriş alanını engellediği bazı durumları çözdü.

VisionOS 1.1 bazı durumlarda sanal klavyedeki metin önizlemesinin uygulamadaki metin alanıyla senkronize görünmemesine neden olan sorunu düzeltiyor.

Düzenleme menüsünün beklenmedik şekilde görünmesine neden olan sorunu düzeldi.

Güncelleme, Mac Virtual Display'i kullanarak bir Mac'i keşfetme ve ona bağlanma güvenilirliğini arttırdı.

Evrensel Kontrolün çalışmayı durdurabileceği bir sorunu çözüyor.

Daha önce eşleştirilen bir Bluetooth cihazı bulunamadığında ortaya çıkan bağlantı sorununu ortadan kalkıyor.

Oteller, kafeler, havalimanı v.b alanlarda bulunan sabit bir WiFi ağını kullanırken cihazınızı kurma yeteneği.

Apple Vision Pro için gelen bu ilk büyük güncelleme, karma sanal gerçeklik gözlüğünü daha da kullanışlı hale getiren özellikler ile karşımıza çıktı. Karma gerçeklik gözlüğünün ülkemize gelip gelmeyeceği ise merak konusu.