Apple Pencil 3 Satışa Çıktı! Fiyatı ve Özellikleri

Apple Store'da satışa çıkan Apple Pencil 3 fiyatı ve özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde. Yeni Apple Pencil modeli USB-C şarj soketine geçiş yapmış olup, iPad modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilmektedir.

Apple'ın merakla beklenen iPad serisi ile birlikte Apple Pencil'da merak konusu olmaya başlamıştı. iPad'lerin kullanım rahatlığını ve kabiliyetini neredeyse 2 kat arttıran Apple Pencil'ın, USB-C giriş değişimi ile birlikte yenilenmesi de bekleniyordu. Az Apple Store'da satışa çıkan Apple Pencil 3 fiyatı ve özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde…

Apple Store'da satışa çıktı! İşte Apple Pencil 3 fiyatı ve özellikleri!

Az önce Apple Store üzerinden yeni Apple Pencil 3 modelini satışa sunuldu. Bu yeni Apple Pencil modeliyle birlikte kullanıcılarına daha iyi piksel doğruluğu, düşük gecikme süresi ve eğim hassasiyeti sunan Apple bazı özellikleri ise kısmış olarak gözüküyor. Kalemin en büyük yeniliği ise tahmin edebileceğiniz üzere USB-C şarj soketine geçiş yapmış olması.

Kayar kapak ile gizlenmiş olan USB-C soketi daha şık bir görüntü sunarken bir yandan da iPhone 15 ve yeni iPad'ler ile görmeye başlayacağımız USB-C soket ve kablolarına uyum sağlar hale geldi. Yeni Apple Pencil iPad modellerine yanlarından manyetik olarak yapışıyor böylece "kalem kayboldu" gibi dertlerin önüne geçiliyor. Fakat manyetik şarj özelliğini Apple Pencil 3 modeline eklenmemiş.

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USB-C'li yeni Apple Pencil 3 modeli 2. nesil ile kıyaslandığında wireless charge, double tap to change tools gibi bazı özelliklerden mahrum kalmış durumda. Ancak bu da USB-C'li Apple Pencil modelini fiyat konusunda avantajlı duruma getirdi. Kısacası fiyat performans odaklı bir Apple Pencil modeli bizlere sunuldu diyebiliriz.

USB-C'li yeni Apple Pencil 3 fiyatı

Yeni USB-C'li Apple Pencil 3 şu anda Türkiye Apple Store'da satışta. 2 bin 699 TL'lik satış fiyatına sahip olan Apple Pencil 3 listedeki tüm iPad modelleri ile uyumlu:

iPad Pro 12.9 inç (6. nesil)

iPad Pro 12.9 inç (5. nesil)

iPad Pro 12.9 inç (4. nesil)

iPad Pro 12.9 inç (3. nesil)

iPad Pro 11 inç (4. nesil)

iPad Pro 11 inç (3. nesil)

iPad Pro 11 inç (2. nesil)

iPad Pro 11 inç (1. nesil)

iPad Air (5. nesil)

iPad Air (4. nesil)

iPad (10. nesil)

iPad mini (6. nesil)