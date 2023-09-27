Apple macOS 14 Sonoma Güncellemesi Erişime Açıldı

Apple, Wonderlust etkinliği kapsamında tanıttığı macOS 14 Sonoma güncellemesini nihayet erişime açıyor. Türkiye saatiyle 20: 00'den itibaren indirilebilir olacak yeni işletim sistemi, Mac bilgisayarlara ne gibi yenilikler getiriyor? Ayrıca macOS 14 (Sonoma) nasıl indirilir? İşte detaylar.

Apple, Wonderlust etkinliği kapsamında tanıttığı macOS 14 Sonoma güncellemesini nihayet erişime açıyor. Türkiye saatiyle 20: 00'den itibaren indirilebilir olacak yeni işletim sistemi, Mac bilgisayarlara ne gibi yenilikler getiriyor? Ayrıca macOS 14 (Sonoma) nasıl indirilir? İşte detaylar.

Macos Sonoma rehberi: İndirme, kurma ve alacak cihazlar

macOS nasıl indirilir?

Yeni Sonoma paketini Yazılım Güncelleme özelliği üzerinden veya doğrudan Mac App Store'dan indirebilirsiniz. Ancak cihazınızın uyumlu olup olmadığını gösterdiği için Yazılım Güncelleme özelliğini kullanmanızı öneriyoruz.

Adım 1: Apple menüsü >Sistem Ayarları yolunu izleyin.

Adım 2: Açılan menüde sol tarafta yer alan Genel'i ve ardından sağ taraftaki Yazılım Güncelleme'ye tıklayın.

Adım 3: Yazılım Güncelleme yalnızca Mac ile uyumlu olan sürümü gösterecektir. Burada Sonoma paketini görmelisiniz.

Yazılım güncellemesini indiriyorken veya kuruyorken cihazınızı uyku moduna almayın veya kapatmayın. Yükleme esnasında birkaç kez boş siyah ekran görebileceğinizi de unutmayın.

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macOS özellikleri

Yeni Macos Sonoma, görsel açıdan dikkat çekici ekran koruyucuları ve masaüstü widgetları gibi tasarım değişiklikleri sunuyor. Ayrıca video konferanslar için ekran paylaşımı sırasında katmanlama özelliğine sahip olacak.

Safari'de yeni profil oluşturma özelliği ve web sitelerini Dock'a ekleyebilme yeteneğine yer verecek. Özel Dolaşma Modu ise veri izleyicilerinin takibini engelleyecek. Mesajlar uygulaması arama filtresi, kaydırarak yanıt verme, konum paylaşma ve otomatik doldurma özellikleri sunulacak.

Ek olarak Mac cihazları adeta oyun canavarına dönüşecek. Oyun modu, arka plan görevlerinde Mac'inizin CPU ve GPU kullanımını düşürerek önceliği otomatik olarak oyunlara veriyor. Genişletilmiş Kilit Modu, siber saldırılara karşı güvenliği artıracak ve tüm Apple cihazlarında kullanılabilecek.

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Apple, yeni işletim sistemini alacak Mac modellerini de açıkladı. İşte macOS Sonoma alacak Mac modelleri: