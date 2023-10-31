Apple, M3 işlemcileri ve yeni MacBook Pro ve iMac modellerini tanıttı

Apple, Scary Fast etkinliğinde M3 işlemcileri ve yeni MacBook Pro ve iMac modellerini tanıttı. M3 işlemciler, 3 nm mimariye sahip olup, Apple Silicon grafik mimarisinde büyük bir ilerleme sağlıyor. Yeni MacBook Pro modelleri ise daha hızlı işlemci ve daha gelişmiş özelliklerle kullanıcılara sunuluyor.

Apple bu yılın ikinci etkinliği olan Scary Fast'i dün gece Türkiye saati ile 03: 00'da gerçekleştirdi. Beklenenin aksine sadece yeni M3, M3 Pro, M3 Max işlemcileri ile yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro ile 24 inç iMac ürünlerini gördük. ShiftDelete.Net olarak canlı olarak da sizlerle birlikte karşıladığımız etkinliğin özeti sizlerle.

Apple etkinlik özeti: M3 işlemciler, MacBook Pro ve iMac

Apple, M serisi işlemci ailesini M3 ile zenginleştirdi. Bu seri üç farklı model içeriyor ve temel işlemci olan M3, 3 nm mimariye sahip. Bu teknoloji, Apple Silicon grafik mimarisi için büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor ve Dynamic Caching (Dinamik Önbellekleme) adını taşıyan yeni bir mimariyle birlikte oyun dünyasına resmen giriş yapıyor.

Yeni M3 işlemci, Apple'ın açıklamasına göre bellek donanımını gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde ayarlıyor, bu da her görev için gereken bellek miktarının optimum şekilde kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca 10 çekirdekli bir GPU'ya sahip olan M3, M1 işlemcisinden %65 daha hızlı.

M3 işlemcide toplam 8 çekirdek bulunuyor. Dördü performans için, dördü ise verimlilik için ayrılmış olan M3'ün M1'den %35 ve M2'den %20 daha hızlı. Ayrıca M3, 24 GB'a kadar RAM desteği sunuyor ve temel model, yeni 14 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac ile geliyor. Diğer MacBook modelleri ise M3 Pro ve M3 Pro Max işlemcilerini kullanıyor.

M3 Pro işlemcisi, 12 çekirdekli bir CPU ve 18 çekirdekli bir GPU ile birlikte gelirken, M3 işlemcisi 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerine güç vermek için 14 çekirdekli (8 performans ve 6 verimlilik) CPU ve 20 çekirdekli GPU seçeneği sunuyor.

Birleşik bellek desteği 36 GB'a kadar çıkıyor, bu da kullanıcıların daha büyük projeleri MacBook Pro üzerinde kolayca çalıştırmasına olanak tanıyor. M3 işlemcisinin tek iş parçacıklı performansı M1 Pro'ya göre %30 daha hızlı. Özellikle Adobe Premiere gibi uygulamalarda işlemlerin hızlandığını gösteriyor.

Yeni MacBook Pro'nun ekranı büyük değişiklikler içermiyor. Liquid Retina XDR ekran, önceki modellerde de bulunan bir özellik. Ekran ayrıca HDR içerikler için 1000 nit sürekli parlaklık ve 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor. SDR içerikler için ise 600 nit parlaklık destekleniyor. Ayrıca, 1080p FaceTime HD kamera, altı hoparlörlü ses sistemi ve yüksek kaliteli mikrofonlar da bu yeni MacBook Pro modellerinde bulunuyor.

14 inç MacBook Pro'nun M3 çipli versiyonu 62.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Pro çipli versiyonu eğitim indirimi ile 59.059 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 16 inç MacBook Pro ise 94.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor, eğitim indirimi ile ise 87.399 TL'den başlıyor.