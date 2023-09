Apple, iPhone 15 Serisini Duyurdu: İşte Türkiye Fiyatları

Apple, bugün gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliği kapsamında iPhone 15 serisini açıkladı. Lansman sonrasında ise iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu. Buna göre fiyatlar 93 bin TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 15 serisinin fiyatları ne kadar?

Apple, ön siparişlerin 22 Eylül tarihinde başlayacağını ve yeni modellerin 29 Eylül tarihinde raflardaki yerini alacağını söylüyor. Hemen aşağıda iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatlarına göz atabilirsiniz.

iPhone 15 fiyatları

iPhone 15 (128GB) – 49.999 TL

iPhone 15 (256GB) – 53.999 TL

iPhone 15 (512GB) – 61.999 TL

Artık iPhone 15 serisiyle birlikte Apple USB-C bağlantı noktasını kullanmaya başlıyor. Bu sayede yeni Mac ve iPad modelleriyle birlikte eskiden olduğu gibi tek kablo ile şarj ve veri aktarımı yapılabilecek.

Apple, yeni iPhone 15 serisinde ilk kez iPhone X'te gördüğümüz çentik tasarımını sona erdirdi. Bunun yerine geçtiğimiz yıl tanıtılan 6.1 inç ekran boyutuna sahip iPhone 14 Pro modelinde gördüğümüz Dinamik Ada tasarımına geçiş yaptı.

132132132

iPhone 15 Plus fiyatları

iPhone 15 Plus (128GB) – 56.999 TL

iPhone 15 Plus (256GB) – 60.999 TL

iPhone 15 Plus (512GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Plus modeli, selefi gibi 6.7 inç boyutunda ve 1284 x 2778 piksel çözünürlüğünde Ceramic Shild ile korunan Super Retina XDR OLED ekrana sahip. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 2.000 nit parlaklık sunuyor.

iPhone 15 Plus modeli, işlemci bakımından selefine göre önemli bir yükseltme içerdi. Öyle ki iPhone 14 Plus'ın kalbinde Apple imzası taşıyan A15 Bionic bulunuyorken, yeni akıllı telefon ise A16 Bionic'ten güç alıyor. Bu işlemci, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçti.

132132112

iPhone 15 Pro fiyatları

iPhone 15 Pro (128GB) – 64.999 TL

iPhone 15 Pro (256GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Pro (512GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro (1TB) – 84.999 TL

Bugüne dek zil ile sessiz modu arasında geçiş yapılmasına olanak sağlayan tek işlevli düğmenin yerini artık Aksiyon tuşu aldı. Zira bu buton sayesinde kullanıcılar kamera veya fenere hızlı erişimin yanı sıra Sesli Notlar, Odak modları, Çeviri ve Büyüteç gibi erişilebilirlik özelliklerini etkinleştirme imkanına sahip olacaklar.

Apple'ın bu sene Pro'larda Apple A17 Bionic işlemcisini kullanması bekleniyordu. Ancak üretici etkinlikte bir sürpriz yaparak Apple A17 Pro işlemcisini duyurdu. 3 nm mimariye sahip yonga seti; selefindeki 5 çekidekli GPU'nun aksine yüzde 20 daha hızlı 6 çekirdekli grafik işlem birimiyle özellikle oyun, yapay zeka ve makine işleme gibi konulara daha fazla odaklanıyor.

123122321

iPhone 15 Pro Max fiyatları

iPhone 15 Pro Max (256GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max (512GB) – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max (1TB) – 92.999 TL

1600 nit parlaklık sunan ekran dış mekanlarda bu parlaklığı 2000 nit seviyesine çıkarabiliyor. LTPO teknolojisinin kullanıldığı panel 120 Hz ProMotion yenileme hızı ve 2,000,000: 1 kontrast oranı sunuyor. Always On Display yani Ekran Her Zaman Açık teknolojisi iPhone 15 Pro serisi ile devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteği bulunuyor.

132321132

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.