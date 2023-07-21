Apple, iOS 17 ile Ekran Mesafesi özelliğini kullanıma sunuyor

Apple, iOS 17 ile iPhone ve iPad için "iPhone Ekran Mesafesi" olarak bilinen yeni bir sağlık özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik, göz yorgunluğunu azaltmanın yanı sıra miyop riskini azaltmayı hedefliyor.

Apple, WWDC 23 etkinliği ile yeni işletim sistemlerinin de tanıtımını yaptı. Henüz beta aşamasında olan iOS, iPadOS ve watchOS gibi işletim sistemleri birçok yeni özelliğe de ev sahipliği yapıyor. Apple yeni iOS 17, iPadOS 17 ve watchOS 10 sürümlerinde özellikle sağlık konusunda önemli adımlar atıyor.

Ekran Mesafesi özelliği iOS 17 ile kullanıma sunuluyor

ABD'li teknoloji devi, iOS 17 ile iPhone ve iPad için "iPhone Ekran Mesafesi" olarak bilinen yeni bir sağlık özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik, her yaştan insan için genel göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmanın yanı sıra küçük çocuklarda miyop (uzağı görememe) riskini azaltmayı hedefliyor.

Apple, iPhone ve iPad modellerinin kullanıcıların gözlerinden en az 30 cm uzakta tutulmasını tavsiye ediyor. Şirket, Ekran Mesafesi özelliği ile kullanıcıları iPhone ve iPad'lerini kullanırken sağlıklı bir izleme mesafesini korumaya teşvik etmek istiyor. Ünlü teknoloji şirketi böylece göz bozukluğu riskini de azaltmak istiyor.

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Ekran Mesafesi özelliği, kullanıcıların gözleri ve ekran arasındaki mesafeyi ölçmek için iPhone ve iPad'lerde TrueDepth ön kamera sistemini kullanıyor. Cihaz ile kullanıcının gözleri arasındaki mesafe 30 cm'den az olduğu anda, Ekran Mesafesi özelliği kullanıcılara anında tam ekran bir uyarı göndererek cihazlarını uzun süre gözlerine 30 cm'den daha yakın tutmamaları yönünde uyarıyor.

Apple, yeni özelliğin kişisel güvenlik endişelerini de ortadan kaldırmak adına, kameranın herhangi bir görüntü veya video çekmediğinin altını çiziyor. Toplanan verilerin yalnızca kullanıcının cihazında tutulduğunu ifade eden Apple, bu bilgilerin herhangi bir şekilde paylaşılmadığını belirtiyor.

Ekran Mesafesi özelliğinin yalnızca FaceID'li iPad ve iPhone modellerinde kullanılabildiğini hatırlatmakta fayda var. Eylül ayında tanıtılacak iPhone 15 modeli ile genel kullanıma açılacak olan iOS 17'yi şimdiden deneyimlemek için ise iOS 17 genel beta sürümünü cihazınıza indirebilirsiniz.

Ekran Mesafesi özelliğini açmak için izlenmesi gereken adımlar:

iPhone veya iPad cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın

"Ekran Süresi" kısmına dokunun

"Ekran Mesafesi" seçeneğine tıklayın

Ardından, "Devam Et"i seçin.

Bir sonraki sayfada, "Ekran Mesafesini Aç" üzerine dokunun.

"Ekran Mesafesi" özelliğini açın

Apple, yeini cihazları ve işletim sistemleri ile birlikte kullanıcı sağlığı alanında önemli yeniliklere imza atıyor. Peki siz Apple'ın göz yorgunlu ve göz bozukluğu endişelerine karşı sunduğu Ekran Mesafesi özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.