Apple'ın yeni sanal gözlüğü piyasaya çıktı! Sokaklar bilim kurgu filmine döndü

Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'yu kullananların ilginç hareketleri, izleyenlere adeta bilim kurgu filmi sahneleri yaşatıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları teknolojinin geldiği noktaya dikkat çekerken, bazıları ise insanları zombileştirdiğini işaret ediyor.

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ SATIŞTA

Teknoloji devi Apple son çıkardığı Apple Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğünü ABD'de satışa çıkardı. Gözlük kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatırken sokaklarda kullanımı ise insanları, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi ilginç ve dikkat çekici karakterlere dönüştürebiliyor.

GERÇEK DÜNYA İLE SANA DÜNYAYI BİRLEŞTİRDİ

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler arasında özellikle kullanıcıların gözlük takıp tuhaf hareketler sergiledikleri anlar dikkat çekiyor. Gözlük kullanıcılara gerçek dünya ile sanal bir dünyayı birleştirme özelliği sağlarken çevrelerindeki insanları ise şaşkına çeviren manzaralar ortaya çıkarıyor.

GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları teknolojinin geldiği noktaya dikkat çekerken, bazıları ise insanları zombileştirdiğine vurgu yapıyor. Apple Vision Pro ile ilgili videolar, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi. Paylaşımların altına "Bu havalı gelebilir ama berbat derece de korkutucu bir teknoloji 10 yıl sonra sokakta herkesin kafasında gözlük kendi kendine garip garip hareketler yaptığı kimse ile iletişim kuramadığı kimseyi görmediği kendi dünyasında yaşadığı bir çöplük olur dünya", "Çok korkutucu olmaya başladı bu teknoloji" gibi yorumlar geldi.

APPLE VİSİON PRO FİYATI

Türkiye'de ikinci el alışveriş sitelerinde gözlüğün fiyatı 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar çıkıyor. Gözlüğün temel modeli 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Apple'ın ABD'de pazarında satışa sunduğu gözlüğün Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. ABD'den yolcu beraberinde getirilen gözlüklerin, Türkiye'deki ikinci el alışveriş sitelerinde 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu dikkat çekti.