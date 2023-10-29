Apple'ın Korkunç Hızlı Etkinliği: AirPods Max Hediye Kutuları

Apple'ın 31 Ekim'de gerçekleştireceği 'Korkunç Hızlı' etkinliği akşam saatlerinde gerçekleşecek olması nedeniyle biraz sıra dışı. Etklinlik, Türkiye saati ile gece 03.00'da başlayacak. Apple'ın bu etkinlikte 24 inç iMac ve MacBook Pro da dahil olmak üzere M3 destekli Mac'leri tanıtmasını bekliyoruz. Bu etkinlikle ilgili ilginç bir olay ortaya çıktı. Apple, bazı kullanıcılara hediye kutularında AirPods Max yolluyor.

Apple'ın 31 Ekim'de gerçekleştireceği "Korkunç Hızlı" etkinliği akşam saatlerinde gerçekleşecek olması nedeniyle biraz sıra dışı. Etklinlik, Türkiye saati ile gece 03.00'da başlayacak. Apple'ın bu etkinlikte 24 inç iMac ve MacBook Pro da dahil olmak üzere M3 destekli Mac'leri tanıtmasını bekliyoruz. Bu etkinlikle ilgili ilginç bir olay ortaya çıktı. Apple, bazı kullanıcılara hediye kutularında AirPods Max yolluyor.

Apple, neden AirPods Max yolluyor?

Etkinliği tanıtmak için Apple belirli influencarlara hediye kutuları gönderiyor. Kutuda ücretsiz bir kulak üstü AirPods Max kulaklık (20.846 TL) ile fenomenin Pazartesi gecesi "Korkunç hızlı" etkinliğini izlerken tüketebileceği bazı atıştırmalıklar ve içecekler yer alıyor. "Korkunç hızlı" adı yalnızca Salı günü gerçekleşen Cadılar Bayramı'nı değil, aynı zamanda M3'ün sunduğu hızlı performansı da ifade ediyor.

TikTok fenomeni Lamar Wilson platformda Apple'dan aldığı hediye kutusunu ve AirPods Max'i gösteren bir video yayınladı. Kullanıcı videoyu: Aman Tanrım, sürpriz kutu için @apple'a teşekkürler! diyerek paylaştı.

Her ne kadar pek olası olmasa da, Apple Pazartesi akşamı yapılacak etkinliği üç yeni iPad modelini tanıtmak için kullanabilir. Üçlünün, USB-C şarj desteği sunan yeni üçüncü nesil Apple Pencil ile birlikte 17 Ekim'de tanıtılacağı söyleniyordu.

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Anlaşıldığı üzere yeni Apple Pencil tanıtıldı ancak yeni iPad'ler tanıtılmadı. Tanıtılması beklenen üç tablet arasında yeni bir 11. nesil temel iPad modeli, M2 destekli bir iPad Air (önceki model M1 çipiyle donatılmıştı) ve içinde A16 Bionic yonga seti bulunan yedinci nesil iPad mini yer alıyor.

Biz iPad'leri beklerken ünlü analist Mark Gurman, bu yeni iPad'lerin mart ayına kadar tanıtılmayacağını ve hepsinin 'özellik artışı' alacağını bildirdi. Şimdiye kadar OLED ekrana sahip ilk iPad'ler olan 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro (2024), diğer üç modelin Mart ayında resmi hale gelmesinden sonra gerçekleşecek ayrı bir etkinlikte duyurulacak.

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