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Apple'ın 2024 Yılı Planları Sızdırıldı: Yeni iPhone ve iPad Modelleriyle Teknoloji Dünyasında Devrim Yaratıyor

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Apple tarafından planlanan 2024 yılı takvimi sızdırıldığı ortaya çıktı. Yeni gelecek iPhone ve iPad modelleri hakkında öncekilerden çok daha ayrıntılı bilgiler içeren bu takvim, teknoloji dünyasında yeri yerinden oynatacak diyebiliriz.

Apple tarafından planlanan 2024 yılı takvimi sızdırıldığı ortaya çıktı. Yeni gelecek iPhone ve iPad modelleri hakkında öncekilerden çok daha ayrıntılı bilgiler içeren bu takvim, teknoloji dünyasında yeri yerinden oynatacak diyebiliriz.

Sızıntılara göre, bu yıl için güçlü bir iPad Air modelinin çıkması bekleniyor. Bu kararın sebebi olarak ise, ürünün donanımında yapılacak geliştirmelerin kullanıcı deneyimini hissedilir ölçüde artıracağının düşünülmesi olarak gösterildi. iPad fanlarını oldukça sevindiren bu haber, finansal açıdan da mantıklı bulundu. İşte tüm detaylar…

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Takvime göre, 2024 yılında herhangi bir iPhone Ultra modeli gelmeyecek gibi görünüyor. Bazı iddialara göre ise, bu model hiçbir zaman çıkmayacak. Markanın en çok beklenen ürünü iPhone ise yine önemli donanım iyileştirmeleriyle birlikte sunulacak.

Beklendiği gibi iPhone 16 'lar standart A18 serisi çipler kullanırken, pro modeller aynı serinin daha güçlendirilmiş versiyonuyla donanacak. İki model arasında oluşacak performans farkı, bazılarını yine üzebilir.

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iPad 11 hakkında ise hiç beklenmedik bir bilgiye ulaşıldı. Buna göre, cihaz önceki jenerasyonla aynı A14 Bionic çipten gücünü alırken, iPad mini ise A17 çipe sahip olacak. Böylece cihazın çok iyi bir oyun deneyimi sunması bekleniyor. Fakat bu bilgi, 11 serisinin 2024 yılında çok daha iyi bir işlemci kullanacağını öngören birçok Apple fanı tarafından oldukça mantıksız bulundu.

M2'li iPad Air ise 2 farklı model ile sunulacak. 10.9 inç ve 12.9 inç boyutlarında olması beklenen bu modeller, tablet dünyasında birçok şeyi değiştirebilir. Merakla beklenen yeni OLED iPad Pro'nun ise M3 çipe sahip olacağı konuşuluyor. Fakat bu sızıntıların gerçekten doğru olup olmadığını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın 2024 yılı stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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