Apple hedefini düşürüyor! planlanandan 3 milyon daha az cihaz üretilecek!

Apple, iPhone 14 modeline olan taleplerin giderek azalması sebebiyle planlanandan 3 milyon adet daha az iPhone 14 üreteceğini açıkladı. Bunun yanında Çin'de bulanan Apple'ın en büyük tedarikçisi Covid-19 virüsü sebebiyle düşük kapasiteyle çalışıyor. iPhone, tedariklerde aksaklıklar yaşanabileceğini ve müşterilerin yeni ürünlere ulaşmasının daha uzun sürebileceğini açıkladı.

ABD'nin teknoloji devi şirketi Apple, iPhone 14 modeline olan talebin düşmesinden olayı iPhone 14 üretimini azaltıyor. Eylül ayında tanıtılan yeni iPhone serisinin Türkiye'deki fiyatının 40 bin TL'lere ulaşması büyük tartışma yaratmıştı. Apple, taleplerin düşmesinden dolayı üretimi azaltma kararı aldı.

ABD'li şirket, Pro ve Pro Max modellerine olan talebin yüksek olduğunu bildirirken daha düşük modellerdeki iPhone'ların tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmesinden dolayı iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri için üretim hedefini 90 milyondan 87 milyon adete düşürdü.

Apple yaptığı açıklamada, "iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için güçlü bir talep görmeye devam ediyoruz. Ancak şu an öngörülenden daha az iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tedariki olmasını bekliyoruz. Müşterilerimizin yeni ürünlere ulaşması daha uzun sürecek." ifadesine yer verdi.

iPHONE ÜRETİMİNE KARANTİNA ENGELİ

Küresel iPhone tedarik zincirinin yaklaşık yüzde 70'ini sağlayan ve Çinin Zhengzhou şehrinde bulunan üretici Foxconn, Çinli yetkililerin uyguladığı "Sıfır Covid" politikasından dolayı düşük kapasiteyle çalışıyor. Apple bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisi boyunca yaptığımız gibi, tedarik zincirimizde çalışanların sağlık ve güvenliğini önceliklendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Foxconn'un düşük üretim kapasitesi ile çalışması nedeniyle tedarik sürecinde aksaklıklar olması bekleniyor. Şirket, "düzenli üretime yeniden başlayabilmek" ve "çalışanların gösterdiği gayrete teşekkür etmek" amacıyla imalatta çalışan işçilerin günlük ikramiyelerinin 400 yuana (55 dolar) çıkarıldığını duyurdu ve ayda 25 günden fazla çalışan işçilere verilen 1500 yuanlık aylık ikramiyenin de 5 bin yuana (687 dolar) çıktığını açıkladı.

Şirket ayrıca Kasım ayında "bütün gücüyle çalışıp" hiç izin almadan çalışanlara ayda 15 bin yuanı (2 bin dolar) aşkın toplam ikramiye verilebileceğini de ekledi.